Briter vil overveje at besvare kemisk angreb i Syrien

Storbritannien vil overveje at gå sammen med USA i et luftangreb på den syriske regering, hvis der er beviser på, at det syriske regime har anvendt kemiske våben mod civile.

Det siger den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, til BBC.

- Hvis vi har kendskab til, at det skete, og vi kan påvise det, og hvis der er et forslag om handling, hvor Storbritannien kan være nyttig, så mener jeg, at vi seriøst bør overveje det, siger han.

I weekenden var der rapporterer om, at det syriske regime kastede bomber med kemiske våben mod den belejrede enklave Østghouta, der kontrolleres af oprørere.

Et barn døde, og 13 andre blev ført til et hospital med åndedrætsbesvær.

De havde symptomer på forgiftning med klorgas, efter syriske fly angreb byen Al-Shifuniyah.

Det oplyste Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der har sine oplysninger fra et netværk af informanter i Syrien.

Rusland har affejet det som løgne.

/ritzau/Reuters