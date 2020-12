Briterne er de første i Vesten til at godkende coronavaccine

LONDON:Medicinalselskaberne Pfizer og Biontech har fået godkendt deres coronavaccine i Storbritannien. Vaccinen kan blive taget i brug i næste uge.

Det oplyser den britiske regering i en pressemeddelelse. Godkendelsen sker efter anbefaling fra den britiske lægemiddelstyrelse.

I første omgang vil vaccinen blive målrettet beboere på plejehjem, sundheds- og plejepersonale samt ældre og folk i risikogrupper.

Storbritannien er det første land i Vesten, der godkender en coronavaccine.

Rusland godkendte i august en vaccine, men godkendelsen var baseret på forsøg med kun 76 personer. Kina har givet tre vacciner en nødgodkendelse.

Pfizer har haft cirka 44.000 personer med i et afsluttende forsøg forud for godkendelsen. I forsøget har vaccinen vist en effektivitet på 95 procent.

Det amerikanske selskab fremhæver i en pressemeddelelse, at godkendelsen i Storbritannien er den første i verden for en vaccine, der har været igennem et fase 3-studie, som normalt er sidste forsøg inden en eventuel godkendelse af et lægemiddel.

Den britiske regering appellerer i meddelelsen til, at briterne bliver ved med at overholde coronarestriktionerne, så sundhedsvæsenet ikke bliver overbelastet.

Pfizer har også indsendt en ansøgning for at få godkendt vaccinen i EU.

Storbritannien er stadig en del af EU på en overgangsaftale, inden briterne forlader EU ved årsskiftet.

I november besluttede den britiske regering, at landets lægemiddelstyrelse godt måtte godkende vaccinen i Storbritannien, selv om der ikke var givet grønt lys i EU.

Tirsdag lød det fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at det vil komme med en afgørelse senest 29. december.

Danmark har forhåndsindkøbt vacciner fra Pfizer, og de første danskere ventes at blive godkendt i januar. I USA vil vaccinen blive evalueret 10. december.

Under coronaudbruddet har det været muligt at udvikle en vaccine langt hurtigere end normalt, hvor processen typisk kan vare flere år.

Det skyldes blandt andet, at medicinalselskaber verden over har lagt enorme summer i udviklingen af vacciner.

Samtidig har myndighederne mulighed for at give en hurtigere godkendelse end normalt.

Både fordi data fra forsøgsstudierne er indsendt løbende, og fordi myndighederne har afsat langt flere folk til godkendelsesprocessen.

/ritzau/