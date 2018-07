Britisk blikkenslager får livstidsdom for terrorplot i London

En 28-årig britisk mand blev fredag idømt livsvarigt fængsel for at have lavet sprængstoffer for den militante bevægelse Taliban og for at have planlagt et knivangreb ved parlamentet i London.

Manden, Khalid Ali, blev i april 2017 anholdt af væbnet politi på en gade foran parlamentet med tre store knive gemt under sit tøj.

Anholdelsen skete, få øjeblikke før Ali ville angribe en politibetjent, et medlem af de britiske sikkerhedsstyrker eller en politiker.

Det kom frem under retssagen i sidste måned.

Khalid Ali, der er uddannet blikkenslager, blev tirsdag dømt skyldig i at have planlagt et terrorangreb i Storbritannien og for at være i besiddelse af sprængstoffer.

Fredag besluttede dommer Nicholas Hillard at tildele Khalid Ali tre livstidsdomme.

- Jeg er fuldstændig sikker på, at du var i Afghanistan. Du var et værdsat medlem af et hold, der lavede improviserede sprængladninger, der blev detoneret i kamp før januar og juli i 2012, sagde dommeren ved fredagens strafudmåling.

Dommeren tilføjede, at det planlagte angreb var et forsøg på at "tiltrække mest mulig opmærksomhed og indgyde frygt" i befolkningen.

- Jeg har overhovedet ingen tvivl om, at der var en stor risiko for, at du ville begå voldsforbrydelser i fremtiden, der ville koste menneskeliv eller forårsage alvorlige skader, sagde dommer Nicholas Hillard.

Khalid Ali vendte tilbage til Storbritannien fra Afghanistan i 2016. Her var hans plan ifølge anklageren at udføre et "dødeligt terrorangreb i hjertet på landets demokrati".

Under retssagen har Khalid Ali flere gange indrømmet, at han har lavet sprængstoffer i Afghanistan. Har pralede tilmed om at have detoneret 300 bomber.

Under en af politiets afhøringer sagde Khalid Ali, at han havde en meddelelse til de britiske myndigheder:

- Jihad er det, vi gør, lød budskabet fra den nu terrordømte blikkenslager.

/ritzau/AFP