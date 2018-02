Britisk crooner lægger vejen forbi Aarhus og Roskilde

Den britiske crooner Bryan Ferry giver til sommer tre koncerter i Danmark.

To af koncerterne finder sted i Musikhuset Aarhus, mens den tredje skal foregå i Roskilde-Hallerne.

Det oplyser Musikhuset Aarhus og spillestedet Gimle i henholdsvis i en pressemeddelelse og på deres hjemmeside.

- Vi glæder os til at præsentere god stil og forrygende popglamour med en af musikkens helt store stjerner, siger Musikhusets programchef, Mette Kier, i pressemeddelelsen.

Bryan Ferry, der blandt andet er kendt for sangene "Slave to Love" og "Don't Stop the Dance", gav koncert i Musikhuset i Aarhus i 2011.

/ritzau/