Britisk domstol afviser at droppe arrestordre på Assange

En britisk domstol opretholder den arrestordre, der er udstedt på Julian Assange. Men allerede i næste uge vil der igen komme en kendelse i sagen.

Wikileaks-stifterens advokater har bedt domstolen tage stilling til, om det er i "offentlighedens interesse" at opretholde arrestordren. Den blev udstedt, efter at Assange brød reglerne for løsladelse mod kaution.

Assange havde bedt domstolen i London ophæve arrestordren, så han kunne forlade Ecuadors ambassade i den britiske hovedstad.

Her har han boet de seneste fem og et halvt år. Hvis han forlader ambassaden, risikerer han at blive anholdt af britisk politi.

Arrestordren blev udstedt, da Assange søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i London. Dermed brød han reglerne for en løsladelse mod kaution.

Ecuador gav ham siden asyl og statsborgerskab. Men på grund af den britiske arrestordre har han ikke kunnet forlade ambassaden og rejse til Ecuador.

Men dommer Emma Arbuthnot var ikke enig med Wikileaks-stifteren og hans advokater.

- Jeg er ikke overbevist om, at arrestordren skal trækkes tilbage, siger hun i forbindelse med tirsdagens afgørelse.

Assanges advokat Mark Summers bad dommeren genoverveje, om det er i den britiske offentligheds interesse fortsat at retsforfølge hans klient for at have overtrådt betingelserne for løsladelse mod kaution.

46-årige Assange har gemt sig på ambassaden i London siden 2012. Han frygtede at blive udleveret til Sverige og derefter blive udleveret til USA.

De svenske myndigheder har tidligere ønsket Assange udleveret for anklager om voldtægt. Han har hele tiden afvist, at anklagerne skulle have noget på sig.

Sverige droppede dog anmodningen om at få udleveret Assange i maj 2017.

