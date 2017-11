Britisk forsvarsminister fældet af beskyldning om chikane

Storbritanniens forsvarsminister, Michael Fallon, forlader onsdag sin post i kølvandet på en sag, hvor han er beskyldt for "upassende opførsel".

I en afskedsbegæring skriver han, at han accepterer, at hans opførsel tidligere har været under den høje standard, som kræves i militæret.

- Der er i de seneste dage dukket en række anklager frem mod parlamentsmedlemmer, herunder om min tidligere opførsel, skriver han.

- Meget af det har været falsk. Men jeg accepterer, at tidligere har jeg været under den høje standard, som kræves i de væbnede styrker, som jeg har den ære at repræsentere, skriver Fallon i sin afskedsbegæring.

Hans udtalelse er offentliggjort af premierministerkontoret.

Tidligere i denne uge indrømmede Fallon, at han under en middag for 15 år siden havde lagt sin hånd på en kvindelig journalists knæ.

Det var Fallons talsmand, der mandag sagde, at ministeren havde sagt undskyld, da episoden skete.

Den pågældende journalist udsendte herefter en meddelelse på Twitter, hvor hun sagde, at hun regner denne sag for at være lukket.

Efter skandalen i Hollywood, hvor der er rejst en byge af beskyldninger mod filmproducenten Harvey Weinstein for at have sexkrænket mange kvinder, er kvinder og mænd i flere lande stået frem og har delt deres oplevelser om krænkelser.

Denne bølge har også ramt det britiske parlament.

Premierminister Theresa May sagde tidligere onsdag, at der bliver grebet ind over for personer, hvor der er påstande og beviser for upassende opførsel.

- Jeg gør det meget klart, at vi handler mod de, hvor der er anklager, og hvor beviset for dårlig opførsel er der, sagde hun til de britiske parlamentarikere.

Onsdag aften siger May ifølge avisen The Independent i en kommentar til Fallons afskedsbegæring, at hun sætter pris på det eksempel, han sætter for briterne i militæret og for mænd og kvinder.

/ritzau/Reuters