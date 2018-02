Britisk højreekstremist straffes hårdt for moské-angreb

En højreekstremist, der sidste år kørte en bil ind i en menneskemængde foran en moské i London og dræbte en 51-årig mand, er idømt minimum 43 års fængsel.

Flere andre mennesker blev såret ved angrebet, der skete ved moskéen ved Finsbury Park i det nordlige London.

Ifølge dommeren var gerningsmanden, den 48-årige Darren Osborne, "forgiftet" af højreekstremistiske idéer.

- Dette var et terrorangreb. Du gik efter at dræbe, siger dommer Bobbie Cheema-Grubb i Woolwich Crown Court.

Straffen er livsvarigt fængsel uden mulighed for benådning i 43 år.

- Du var ikke blevet radikaliseret over en længere tidsperiode, men din hurtige deroute over imod et irrationelt had mod alle muslimer gjorde dig til en fare for offentligheden. Du vil udgøre en væsentlig risiko mod almindelige mennesker i meget lang tid - måske i resten af dit liv, siger dommeren videre.

Osborne er fra Cardiff i Wales, og han havde erklæret sig ikke skyldig i anklagerne mod ham.

Han har gennem retssagen hævdet, at en mand ved navn Dave kørte bilen, da den ramte menneskemængden.

Osborne havde ikke tidligere givet udtryk for højreekstreme synspunkter.

Men han udviklede had til muslimer efter at have set BBC-serien "Three Girls". Den handlede blandt andet om engelske piger, der blev misbrugt af mænd fra pakistanske bander.

Det kom frem under retssagen, at Darren Osborne tidligere har kæmpet med alkohol- og stofmisbrug samt psykiske problemer.

