UK: Den britiske premierminister, Theresa May, vil gøre det klart for USA’s præsident, Donald Trump, at briterne ikke støtter anvendelse af tortur eller inhuman behandling af fanger under nogen form.

Det siger Mays talsmand til Reuters, efter at Trump har udtalt til tv-stationen ABC, at anvendelse af simuleret drukning eller såkaldt waterboarding "virker".

May er på vej til USA og skal fredag mødes med den nye amerikanske præsident.

- Vi har et stærkt og særligt forhold til USA, og et tæt forhold til amerikanerne betyder, at vi kan have ærlige meningsudvekslinger.

- På de områder, hvor vi er uenige, vil vi gøre det klart, at vi er uenige, siger talsmanden i en kommentar til Trumps udtalelser om waterboarding.

- Vi går ikke ind for tortur eller nogen form inhuman behandling af fanger under nogen form, siger han.

Trump sagde til ABC News, at "waterboarding virker."

- Vi er nødt til at bekæmpe ild med ild, sagde han og henviste til, at radikale grupper i Mellemøsten halshugger mennesker.

Men Trump sagde også, at han vil konsultere forsvarsminister James Mattis og CIA’s direktør, Mike Pompeo.

- Hvis de ikke ønsker det, så er det i orden, tilføjede han.

May bliver den første udenlandske leder som mødes med Trump, efter at han er indsat i præsidentembedet.

Det altdominerende tema ved deres møde vil være en amerikansk-britisk handelsaftale, som har fået enorm betydning på grund af briternes kommende udtræden af EU.

Trump har tilbudt briterne sjælden stærk støtte, og han roser dem for at forlade EU, som han mener nu er ved at falde fra hinanden.

Flere iagttagere har imidlertid sagt, at de ser store modsætninger i Trumps udtalelser om "America First" og Mays løfter om et "Global Britain."

/ritzau/Reuters