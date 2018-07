Britisk mand udsat for Novichok er blevet udskrevet

Den 45-årige britiske mand Charlie Rowley, som blev forgiftet med den sovjetiske nervegift Novichok, er fredag blevet udskrevet fra hospitalet.

Det oplyser hospitalet, hvor han har været indlagt, ifølge BBC og flere nyhedsbureauer.

- Rowley er frisk nok til at forlade hospitalet. For at undgå tvivl, så udgør Rowleys udskrivelse ikke nogen fare for nogen i samfundet, siger Paul Cosford fra de britiske sundhedsmyndigheder i en pressemeddelelse ifølge Reuters.

Charlie Rowley er fra Amesbury nær Salisbury. Hans 44-årige veninde Dawn Sturgess døde søndag 8. juli som følge af forgiftning med nervegiften. Parret blev sammen indlagt sidst i juni.

Novichok blev brugt ved attentatet 4. marts i Salisbury på den russiske eksspion Sergej Skripal og datteren Julia. De overlevede efter langvarig behandling på Salisbury District Hospital.

Charlie Rowley og Dawn Sturgess faldt om 30. juni i Rowleys hjem.

Politiet troede først, at parret havde taget en overdosis narkotika. Men på grund af deres symptomer foretog man flere undersøgelser, og politiet bekræftede, at de blev udsat for Novichok.

Giften blev udviklet af Sovjetunionen under den kolde krig. Storbritannien lægger ansvaret for attentatet på Rusland. Sergej Skripal var en russisk dobbeltagent, der spionerede for Storbritannien.

Han kom til Storbritannien som led i en udveksling af spioner.

Britisk politi arbejder ud fra den tese, at parret, der blev forgiftet i Amesbury, er kommet i kontakt med efterladenskaber fra attentatet mod Sergej og Julia Skripal.

Charlie Rowleys bror, Matthew, har sagt til BBC, at hans bror har fortalt ham, at giften formentlig var i en parfumeflaske, som han havde samlet op. Politiet har kun villet bekræfte, at giften var i "en lille flaske".

