Britisk minister i Moskva: Rusland destabiliserer Europa

Tonen mellem Storbritannien og Rusland blev slået an til et konfliktfyldt - men også lunt - møde, da den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, fredag ankom til Moskva.

- Vores forhold til Rusland kan ikke være "business as usual", når Rusland fortsat forsøger at destabilisere Europas lande, siger Boris Johnson, som nævner Ukraine.

Rusland og de russiske ledere har valgt en rolle i "direkte opposition til Vesten", tilføjer den britiske minister.

Men i fredens navn er det vigtigt, at der er dialog, uddyber ministeren.

- For konsekvensen af fejlkommunikation eller misforståelser er alvorlig, siger Johnson.

Mødet mellem de to ministre var også præget af humor, og russeren havde et kvikt svar, da Johnson erklærede sin uforbeholdne tillid til den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov:

- Det er et udtryk for min tillid, da jeg ved ankomsten til Udenrigsministeriet afleverede min frakke, min hat, mine handsker og alt, hvad jeg har i mine lommer, hemmeligt eller ej, til Lavrov, i forvisning om, at han ville se efter det, sagde Johnson.

Til det svarede russeren ifølge nyhedsbureauet Tass straks:

- Der var intet i Boris' lommer.

Lavrov tilføjede, at han stoler så meget på Boris Johnson, at han tillader sig at sige Boris med russisk tryk på anden stavelse.

Sergej Lavrov erkender, at forholdet mellem de to lande er på et lavpunkt. Men det skyldes ikke Rusland, fremhæver han.

- Vi er partnere i FN's Sikkerhedsråd og i G20, og vi skal bare samarbejde trods forskellige synspunkter på en række områder, siger Lavrov.

Storbritannien har beskyldt Rusland for at blande sig i valg i flere europæiske lande og i USA. Det har russerne afvist.

