Britisk minister ser helst Jerusalem som delt hovedstad

Jerusalem bør i sidste ende være delt mellem Israel og Palæstina.

Det siger den britiske udenrigsminister, Boris Johnson. Han har udtrykt sin holdning over for Riyad al-Malki, som er det palæstinensiske selvstyres udenrigsminister.

- Jeg gentog Storbritanniens forpligtelse til at støtte det palæstinensiske folk og en tostatsløsning samt det presserende behov for at genoptage fredsforhandlinger og Storbritanniens klare og langvarige holdning til Jerusalems status, lyder det fra Johnson ifølge hans kontor.

Præsident Donald Trumps administration blev stærkt kritiseret af store dele af det internationale samfund, da USA for nylig anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.

Trump meddelte, at USA derfor vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Johnson sagde i den forbindelse, at Storbritannien ikke har planer om at flytte sin ambassade til Jerusalem.

Mandagens udtalelse fra Johnson markerer endnu engang, at Storbritannien mener, at Jerusalem skal være en del af en endelig løsning mellem israelerne og palæstinenserne.

- Det bør fastlægges i en forhandlingsløsning mellem israelerne og palæstinenserne. Jerusalem skal i sidste ende være den delte hovedstad mellem de israelske og palæstinensiske stater, lyder det fra Johnson.

Jerusalem er en hellig by for både jøder, muslimer og kristne, og derfor er byen et meget konfliktfyldt politisk emne.

Den rummer nogle af de mest hellige steder for både muslimer, kristne og jøder. Det er Al-Aqsa Moskéen, Grædemuren, Bethesda Dam, Golgata og Tempelpladsen.

Jerusalem er også politisk vigtig, fordi både israelere og palæstinensere betragter den som deres by.

/ritzau/