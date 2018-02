Britisk nødhjælp til Haiti er i fare efter sexrapport

Storbritannien vil afbryde al finansiering af nødhjælpsorganisationer, hvis de ikke retter sig ind efter nye regler for nødhjælp, siger udviklingsminister Penny Mordaunt søndag i en reaktion på rapporter om, at nødhjælpsfolk har udnyttet deres job til at opnå seksuelle tjenester.

Oxfam, som er en af Storbritanniens største nødhjælpsorganisationer, har fordømt en gruppe tidligere ansatte i Haiti, som ifølge en avis betalte for sex, mens de var udsendt til jordskælvskatastrofen i det fattige land i 2010.

The Sunday Times skriver søndag, at over 120 ansatte i Storbritanniens største nødhjælpsgrupper er blevet beskyldt for seksuelt misbrug i det seneste år.

Beskyldningerne har ifølge aviserne givet næring til "mistanke om pædofili i lande i andre verdensdele".

Oxfam har afvist beskyldninger om, at de skal have forsøgt at dække over brug af prostituerede i Haiti blandt nogle af dens ansatte.

Mordaunt taler om tegn på "manglende moralsk ledelse" i Oxfam.

Mordaunt siger, at hun på baggrund af skandalen vil bede britiske nødhjælpsorganisationer i udviklingslande om at redegøre for, hvilke problemer der knyttet sig til at beskytte ansatte og de folk, som de arbejder sammen med mod misbrug.

Ministeren vil samtidig have sagen omkring Oxfam fuldt belyst.

- Det, der er så foruroligende, er, at Oxfam ikke gjorde det rigtige, da gruppen modtog rapporterne om misbrug, siger ministeren og tilføjer:

- De lod personer, som havde begået kriminelle aktiviteter, gå fri.

Mordaunt siger, at hun har mistanke om, at nogle mennesker knytter til nødhjælpsgrupper for at få mulighed for at forfølge "rovdyrs-adfærd".

- Det er yderst foragteligt, at der forekommer seksuel udnyttelse og misbrug i nødhjælpssektoren, siger Mordaunt i en erklæring.

/ritzau/Reuters