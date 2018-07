Britisk parlament gør klar til intens brexit-debat

Den nyudnævnte britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, siger, at han venter en "meget, meget livlig debat om regeringens brexit-udspil" i parlamentet torsdag.

- I en situation om denne kommer der en meget, meget livlig debat. Dette er en af de største beslutninger, som vi har truffet i vores politiske liv, så diskussionen bliver ophedet, siger Hunt.

Efter et dramatisk opgør i den konservative britiske regering præsenterer May torsdag et udspil, som hendes regering kalder en plan for en "principfast og praktisk" udtræden af EU.

Planens kerne er en plan for et frihandelsområde, som har vakt harme hos mange af premierministerens partifæller.

May presser på for at vinde opbakning til planen, som har fået to af hendes vigtigste ministre til at træde tilbage, og som har skabt vrede hos mange konservative parlamentsmedlemmer. De siger, at May har brudt sit løfte om "et rent brud" med EU.

Hvidbogen om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien bliver offentliggjort, lidt over to år efter at briterne ved en folkeafstemning stemte for en udtræden af EU.

Hvidbogen vil afsløre detaljer om briternes holdninger og forhandlingspositioner over for Bruxelles.

En talsmand for den britiske premierminister siger, at May-regeringen ikke udelukker, at forhandlingerne med EU kan ende med en "no deal".

Brexit skal senest være forhandlet færdig i oktober-november i år, hvis Storbritannien som planlagt skal træde formelt ud af EU i marts 2019. Men uret kan sættes i stå efter artikel 50, så forhandlingerne fortsætter efter fristen.

Den ene af de to tunge ministre, som har valgt at forlade regeringen, var David Davis, der som Brexit-minister stod for forhandlingerne med EU. Den anden var Boris Johnson, der var udenrigsminister og den mest markante fortaler for et "hårdt brexit".

Hvor Johnson beskylder May for at gå efter "et halvt brexit", så siger den nye brexitminister, Dominic Raab, at hvidbogen beskriver en vision, som respekterer udfaldet af den britiske EU-folkeafstemning.

/ritzau/Reuters