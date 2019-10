39 lig er fundet i lastbil øst for London

LONDON:Britisk politi har indledt en stor drabsefterforskning efter fundet af 39 lig i en lastbilscontainer i Essex, oplyser politiet ifølge BBC.

Lastbilen er fra Bulgarien og er blevet fundet i et industriområde i Grays øst for London.

Ifølge britiske medier er der mindst én teenager blandt de døde.

Den 25-årige chauffør, der har kørt bilen, er anholdt. Han er fra Nordirland, skriver The Sun. Han er mistænkt for drab.

- Dette er en tragisk hændelse, hvor et stort antal mennesker har mistet livet, siger politiet i Essex i en erklæring.

I erklæringen hedder det, at de fundne blev erklæret døde på stedet i industriområdet i Gray.

Den indledte drabsefterforskning er en af de største i Storbritanniens historie.

Myndighederne siger, at der blev ringet efter ambulancer klokken 01.40 natten til onsdag (02.40 dansk tid, red.) efter fundet af lastbilen.

- Vi er nu ved at forsøge at identificere de omkomne, siger ledende politiinspektør Andrew Mariner.

- Jeg venter, at dette vil være en tidskrævende proces, siger han og tilføjer:

- Vi mener, at lastbilen kom fra Bulgarien og kom ind i landet i Holyhead lørdag. Vi arbejder tæt sammen med vores partnere i efterforskningen.

Holyhead ligger i det nordvestlige Wales, og det er en af de vigtigste havne for færger fra Irland.

Myndighederne går ud fra, at lastbilen er kommet fra Irland og er kørt hele vejen fra Wales til Essex gennem England.

I et tweet fra politiet i Essex hedder det, at "menneskesmugling er en modbydelig og farlig beskæftigelse. Dette er en stor efterforskning".

Den britiske premierminister, Boris Johnson, siger, at hans tanker er hos dem, som har mistet deres liv og deres nære.

Johnson siger, at han er "forfærdet" efter at have modtaget nyheden.

Storbritanniens indenrigsminister, Priti Patel, siger, at hun "chokeret og bedrøvet" over at høre om fundet af de 39 døde.

- Chokeret og trist over denne ekstremt tragiske hændelse, skriver Patel på Twitter.

Hun skriver også, at politiet i Essex har anholdt en person, og at det nu må have plads til at efterforske sagen.

I den største britiske tragedie omkring menneskesmugling fandt toldbetjente i 2000 ligene af 58 kinesere i en lastvogn med tomater i den sydlige havneby Dover.

/ritzau/