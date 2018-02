Britisk tabloidavis køber konkurrent for en milliard kroner

Trinity Mirror, der udgiver den britiske, venstreorienterede tabloidavis Daily Mirror, har fredag indgået en aftale om at købe en række udgivelser, deriblandt den højreorienterede Daily Express.

Aftalen er 126,7 millioner pund værd - over en milliard danske kroner.

Køberne oplyser, at købet sker i et forsøg på at rette op på et fald i indtægter fra annoncer og salg.

De to aviser har en fælles historie. De var således de to dominerende aviser i Storbritannien i årene efter Anden Verdenskrig. De har dog begge været i problemer de seneste år.

Især er der sket et stort fald i oplaget, som det generelt er tilfældet i avisbranchen i Storbritannien.

Daily Mirror havde i december et oplag på rundt regnet 580.000 - et fald på 18,84 procent siden den samme måned i 2016. Daily Express faldt i samme periode 6,82 procent til omkring 364.000.

I spørgsmålet om briternes udmeldelse af EU, det såkaldte brexit, har de to aviser også været hinandens modpoler.

Mens Daily Express har været stor fortaler for brexit, så har Daily Mirror arbejdet for, at briterne skulle blive i EU.

Simon Fox, den administrerende direktør for Trinity Mirror, siger til BBC, at aviserne vil beholde deres identiteter.

- Daily Express vil ikke blive en venstreorienteret avis, og Daily Mirror vil ikke blive en højreorienteret avis, siger han.

Opkøbet omfatter også tabloidaviserne Sunday Express, Daily Star og Daily Star Sunday samt de kulørte ugeblade OK!, New! og Star.

Trinity Mirrors aktier steg 6,5 procent efter købet af konkurrenten.

The Sun er fortsat briternes største avis med et oplag på 1,48 millioner dagligt. Daily Mail følger efter med et oplag på 1,39 millioner.

/ritzau/AFP