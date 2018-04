Britiske kemikere kan ikke identificere nervegifts oprindelse

Britiske kemikere er ikke i stand til at bevise, at nervegift, som blev brugt ved angreb i Salisbury, kom fra Rusland.

- Vi var i stand til at identificere det som novichok og til at identificere, at det var nervegift af militær oprindelse, siger Gary Aitkenhead, som er chef for Defence Science and Technology Laboratory, til Sky New.

- Vi har ikke identificeret den nøjagtige kilde, men vi har givet de videnskabelige informationer til regeringen, som har brugt en række andre kilder til at stykke de konklusioner sammen, som I er kommet frem til, tilføjer han.

Rusland har afvist beskyldningerne om, at det står bag angrebet på den tidligere russiske spion Sergej Skripal 4. marts i den britiske by Salisbury.

Skripal og hans datter er ifølge den britiske regering blevet forgiftet med novichok, som er en russisk opfindelse.

Dette var årsagen til, at briterne udviste russiske diplomater og aflyste alle møder med Rusland.

Gary Aitkenhead bekræfter, at den analyserede nervegift kun kan fremstilles med "ekstremt sofistikerede metoder, hvilket kun en stat har kapacitet til".

Han siger videre, at der ikke findes nogen modgift mod novichok, og at der ikke har været forsøgt at anvende nogen modgift i behandlingen af Skripal og hans datter.

Gary Aitkenhead fastslår, at der på ingen måde kan være tale om, at nervegiften stammer fra det laboratorium, som han leder.

Rusland har givet Storbritannien besked om, at "lige over 50" britiske diplomater skal forlade landet.

Dermed er den diplomatiske krise mellem Rusland og Storbritannien og dets allierede blevet optrappet.

Rusland har tidligere reageret på, at Storbritannien har beordret 23 russiske diplomater udvist af landet. Det skete ved at beordre det samme antal briter udvist.

Briterne har mødt stor opbakning fra EU og USA. Adskillige vestlige lande og Nato har givet ordre til, at i alt 150 russiske diplomater skal hjem.

Danmark har udvist to russiske diplomater og fået udvist to af Rusland.

Der er ingen grund til at betvivle briterne ifølge udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V).

- Det er vigtigt at holde fast i, at det briterne har fremlagt er mange forskellige ting, som er faktabaseret, og det er endda bakket op af amerikanerne, siger han.

Spørgsmål: Har briterne delt nogen beviser med den danske regering?

- Jeg har ikke set nogen beviser, for jeg er ikke en del af regeringen. Men det, der er lagt frem, er et klart budskab fra premierministeren, som amerikanerne bakker op om, siger Michael Aastrup Jensen.

/ritzau/Reuters