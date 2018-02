Britiske nødhjælpsgrupper får ultimatum efter sexskandale

Pengekassen bliver smækket i, hvis seksuelt misbrug begået af nødhjælpsfolk ikke bliver forhindret af deres organisationer.

Sådan vil beskeden lyde, når den britiske udviklingsminister, Penny Mordaunt, onsdag taler på et seminar for udviklingsagenturer i Stockholm.

Ministerens ultimatum kommer i kølvandet af afsløringer i avisen The Times, om at Oxfam-medarbejdere i Haiti efter jordskælvskatastrofen i 2010 købte sig til sex hos prostituerede.

- Med mindre at I beskytter enhver, som jeres organisation kommer i kontakt med - inklusive bidragydere, ansatte og frivillige - så vil vi ikke finansiere jer, vil Penny Mordaunt sige i sin tale.

Det skriver Reuters, der har set et uddrag af talen.

Tirsdag voksede presset på Oxfam, da den store britiske nødhjælpsorganisation blev ramt af nye belastende beskyldninger.

En tidligere ansat beskyldte Oxfam-topfolk for at dække over en "kultur af sexmisbrug" og ignorere henvendelser om overgreb.

Udviklingsminister Penny Mordaunt har før truet med at trække den britiske regerings støtte til Oxfam, såfremt alle oplysninger om hændelserne i Haiti ikke bliver lagt åbent frem.

Oxfam modtager årligt cirka 32 millioner pund fra regeringen.

Men bidraget, der svarer til 268 millioner kroner, kan hurtigt forsvinde, vil Penny Mordaunt gøre klart onsdag.

Oxfam og andre nødhjælpsgrupper, som modtager statslige midler, skal sikre, at whistleblowere og ofre for overgreb uden frygt for konsekvenserne kan stille sig frem.

- Ellers vil vi ikke arbejde med jer, vil hun sige.

- Og hvis I ikke indrapporterer enhver alvorlig hændelse eller anklage, uanset hvor skadelig for jeres omdømme, så kan vi ikke være partnere.

Og det krav vil muligvis kræve forandringer i nødhjælpsbranchen.

En rundspørge lavet af Thomspon Reuters Foundation viser således, at "kun" fem ud af ti globale organisationer er parate til at offentliggøre omfanget af seksuelle overgreb begået af medarbejdere, skriver Reuters.

Mandag forlod Oxfams vicechef, Penny Lawrence, sin stilling. Hun begrundede opsigelsen med, at hun havde svigtet ved at ikke have styr på de udsendte medarbejdere i Haiti.

- Som programdirektør på det tidspunkt skammer jeg mig over, at det skete på min vagt, og jeg påtager mig det fulde ansvar, sagde hun ifølge AFP.

Flere britiske aviser skriver, at stolen også er begyndt at vakle under Oxfams øverste chef, Mark Goldring.

/ritzau/