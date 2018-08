Britney Spears har taget mikrofonen i den anden hånd

Hun har haft en karriere præget af op- og nedture. Hendes hits er gået verden over, og det samme er hendes personlige nedbrud.

Onsdag aften optræder det amerikanske popikon Britney Spears, der er 36 år, som et af hovednavnene på Smukfest i Skanderborg, før turen går videre til lande som Norge, Sverige, Tyskland, England og Frankrig.

Karrieren i mediernes søgelys begyndte allerede, da hun som barn var med i en række tv-programmer.

Men det var først, da hun som teenager udsendte albummerne "…Baby One More Time" (1999) og "Oops!… I Did It Again" (2000), at karrieren som internationalt popfænomen tog fart.

De gjorde hende til den bedst sælgende teenageartist nogensinde, og sangene, som albummerne har fået navn efter, kan man stadig støde på ude på dansegulvet.

De tidlige år af karrieren var præget af musikalsk succes, samtidig med at Spears også fik meget opmærksomhed uden for scenen.

I en årgang udgjorde hun blandt andet par med den anden unge popstjerne Justin Timberlake, hvilket endte i 2002.

Kontroversielle optrædener på scenen fik også opmærksom, som da hun kyssede med Madonna, eller da hun optrådte med en slange om skuldrene og en tiger i bur bag sig, hvilket dyrerettighedsorganisationer var kritiske over for.

Livet som stjerne var bestemt ikke problemfrit for Britney Spears, der kom særligt meget i vælten i 2006 og 2007.

I november 2006 blev hun skilt fra manden Kevin Federline, som hun netop havde fået sit andet barn med.

Og året efter angreb hun en fotograf, klippede sig skaldet og mistede forældremyndigheden over sine to sønner, hvilket blev heftigt dækket af sladderpressen.

I dag er eksparret stadig i stridigheder over, hvem der har forældrerettigheden over børnene.

Kort tid efter den tumultariske tid indlagde hun sig på en afvænningsklinik for at komme sit stofmisbrug til livs.

Britney Spears rejste sig dog hurtigt efter sit sammenbrud, da hun samme år udgav endnu et album. Siden da har hun udgivet albummer med jævne mellemrum og turneret verden rundt.

Det seneste album, Spears udgav, hedder "Glory". Det udkom i 2016 og er hendes niende album.

