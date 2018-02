Britpop-ikonet Liam Gallagher kommer til Northside

I 1990'erne bragede det britiske band Oasis ind på musikscenen som et af de mest markante navne i den populære britpop-bølge.

Brødrene Noel og Liam Gallagher udgjorde bandets centrale akse, og sidstnævntes stemme prydrede ørehængere som "Wonderwall", "Live Forever" og "Champagne Supernova".

Fredag kan Northside offentliggøre, at Liam Gallagher spiller på den aarhusianske musikfestival i år.

Sidste år udsendte Liam Gallagher sit første soloalbum med titlen "As You Were". Det fik generelt gode anmeldelser og har blandt andet toppet den britiske albumliste.

Foruden Liam Gallagher kan Northside også præsentere hiphop-legenden Mike D på årets program. Han er tidligere medlem af Beastie Boys, der har hits som "Sabotage", "Intergalactic" og "Fight For Your Right" på cv'et.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi har glædet os ekstremt meget til at sætte Liam Gallagher og Mike D på plakaten, siger talsmanden for Northside, John Fogde, i en pressemeddelelse.

- Begge har været banebrydende og haft en kæmpe indflydelse gennem de sidste tre-fire årtier og har skabt et væld af klassikere, siger han.

Liam Gallagher, som var frontmand i Oasis i 18 år, spiller på Northside fredag 8. juni. Mike D spiller dagen før.

Tidligere har festivalen præsenteret stjerne-dj'en og produceren Diplo og multitalentet Beck på plakaten.

Björk, C.V. Jørgensen, Dizzy Mizz Lizzy, Father John Misty, Nik & Jay, Queens of the Stone Age og The National er andre navne, som optræder på festivalen i år. I øjeblikket er i alt 24 navne på plads.

Northside 2018 afvikles i dagene 7.-9. juni i Ådalen ved Aarhus.

/ritzau/