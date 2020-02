Britta Nielsen idømmes seks et halvt års fængsel for svindel

KØBENHAVN:Britta Nielsen idømmes fængsel i seks et halvt år for via sit arbejde i Socialstyrelsen at have svindlet for millioner.

Det har Københavns Byret afgjort tirsdag eftermiddag.

Hun er dømt efter tiltalen, der lød på svindel for omkring 117 millioner kroner. I løbet af 25 år overførte Britta Nielsen ifølge anklagen 300 gange penge fra Socialstyrelsen til sig selv.

Retten har lagt vægt på beløbets størrelse, og at der er tale om 298 overførsler, som er foretaget over en lang periode.

Desuden tillægges det vægt, at Britta Nielsen tog pengene fra satspuljerne, der var beregnet til projekter for udsatte og svage borgere, og at hun misbrugte sin stilling i det offentlige.

I sagen er der rejst tiltale efter paragraf 88, der bruges i særligt grove sager.

Bruges den, hæves strafferammen fra 8 til 12 års fængsel. Men retten har ikke valgt at bruge denne paragraf.

Det skyldes, at selv om der er tale om særdeles groft bedrageri, så finder retten ikke, at der efter en samlet vurdering er særdeles skærpende omstændigheder.

Anklagerne har i retten krævet en fængselsstraf på mindst otte år til Britta Nielsen, mens forsvarer Nima Nabipour har argumenteret for en straf på fire til seks år.

Svindlen foregik blandt andet ved, at Britta Nielsen oprettede fiktive projekter, som fik udbetalt penge. Men hun fabrikerede også mails til ikkeeksisterende adresser og forfalskede en underskrift som del af svindlen.

Under retssagen har Britta Nielsen forklaret, at svindlen begyndte i 1990'erne, da hendes familie havde økonomiske problemer.

- Jeg faldt for en fristelse i systemet til at lave en overførsel, som skulle hjælpe på økonomien, sagde hun i retten.

Men senere blev overførslerne til en slags afhængighed, fortalte hun.

Den manglende kontrol med udbetalingerne i styrelsen har også fyldt meget under retssagen. Og Britta Nielsen fortalte, at det var "en stående joke, at man kunne sætte sit eget kontonummer ind og tage til Bahamas."

Men den manglende kontrol har ikke haft betydning for straffen.

Britta Nielsen har accepteret straffen på seks et halvt års fængsel. Dermed anker hun ikke sagen.

/ritzau/