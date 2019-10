Britta Nielsen melder sig syg efter ildebefindende

KØBENHAVN K: Britta Nielsen har meldt sig syg og er fra morgenstunden ikke i Københavns Byret.

Det oplyser retsformanden ved retsmødets begyndelse.

Britta Nielsen fik torsdag et ildebefindende og blev hentet af en ambulance.

Det er også uvist, om hun bliver frisk nok til det næste retsmøde på tirsdag.

- Jeg foreslog faktisk at besøge min klient i dag, men det mente man ikke var godt. Jeg skal besøge hende på søndag, og der får jeg en afklaring, siger Nima Nabipour.

Men retsmødet forstætter fredag uden den tiltalte. Her skal det diskuteres, om den særlige paragraf 88, der kan forhøje straffen, kan være en del af sagen.

Det var torsdag lige efter frokostpausen, at Britta Nielsen fik et ildebefindende. Det startede med, at retsformanden bemærkede, at der var noget rumsteren ved den tiltaltes plads.

Hendes forsvarer forklarede, at hun i løbet af frokostpausen havde følt sig lidt svimmel. Han tilføjede, at hun i løbet af varetægtsfængslingen har været indlagt med hjerteproblemer.

Britta Nielsen bad derfor om en ekstra pause, og hun støttede sig til to fængselsbetjente, da hun blev ført ud til et tilstødende lokale.

Men omkring et halv minut senere kom Nima Nabipour løbende ud og råbte:

- Ring efter en ambulance!

Retslokalet blev ryddet, og få minutter senere ankom en ambulance med udrykning.

En halv time senere forlod ambulancen retten - denne gang uden udrykning og med en vogn fra Kriminalforsorgen i hælene.

Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet med omkring 117 millioner kroner af de offentlige kasser. Det skete ifølge tiltalen, mens hun var ansat i Socialstyrelsen.

Torsdag oplyste hun gennem sin forsvarer, at hun erkender at have overført pengene til sig selv.

Oprindeligt var der afsat ni dage til retssagen med dom til november, men det er usikkert, om tidsplanen holder.

/ritzau/