Britta Nielsens børn idømmes flere års fængsel

GLOSTRUP:Retten i Glostrup har torsdag idømt Britta Nielsens tre voksne børn mellem halvandet og tre et halvt års fængsel for groft hæleri ved at have fået del i millioner fra morens svindel.

33-årige Samina Hayat idømmes fængsel i tre år og seks måneder.

36-årige Jamilla Hayat idømmes fængsel i et år og seks måneder.

40-årige Jimmy Hayat idømmes fængsel i to år og seks måneder.

Alle tre anker dommen på stedet. Det fortæller deres advokater i retten.De ønsker at blive frifundet i landsretten.

Anklagemyndigheden havde tiltalt de tre voksne børn for groft hæleri for forskellige beløb.

Den yngste, 33-årige Samina Hayat, var tiltalt for at have fået cirka 37,2 millioner kroner. Pengene er blandt andet brugt på heste og et ophold på det anerkendte stutteri Schockemöhle i Tyskland.

Midterbarnet, 36-årige Jamilla Hayat, blev tiltalt for et beløb på knap 3,5. For pengene fik hun ifølge anklagemyndigheden blandt andet en andelslejlighed, en Land Rover og en Audi A4.

Den 40-årige Jimmy Hayat var tiltalt knap 10,7 millioner kroner. Cirka 190.000 kroner valgte anklagerne dog at trække fra i retten, da de var ført tilbage. Pengene er blandt andet brugt på grunde i Sydafrika.

De tre børn har nægtet sig skyldige. De har forklaret, at de troede, at pengene kom fra arv. Reelt var arven fra faren dog kun på 290.000 kroner.

Kun sønnen var til stede i retten torsdag. Han sad roligt og kiggede på dommeren, der læste dommen højt. Efterfølgende forlod han hurtigt retten.

- Han er meget rolig og fattet, selv hvis det her var blevet resultatet, har han jo afsonet sin straf på nuværende tidspunkt i store træk. Han er selvfølgelig ikke tilfreds med resultatet, siger hans advokat, Jan Schneider, efter dommen.

Sønnen blev fængslet i november 2018 og var det ind til marts i år.

De to døtre var ikke mødt op til domsafsigelsen.

- Det var for ikke at opleve det, jeg står med nu, sagde den Jamilla Hayats forsvarer, Peter Secher, omringet af journalister uden for retten.

Sønnen blev også fundet skyldig i fund af børneporno, som var på en ekstern harddisk, der blev fundet i hans kuffert, da han blev anholdt i Københavns Lufthavn efter at være udleveret fra Sydafrika.

Britta Nielsen blev i februar idømt seks år og seks måneders fængsel for at have svindlet sin arbejdsplads, Socialstyrelsen, for cirka 117 millioner kroner gennem 25 år.

Hun var indkaldt som vidne i sagen mod sine børn, men da hun blev ført ind i retten, afviste hun. Normalt er man forpligtet til at vidne, men som mor har hun lov til at lade være.

I dommen har retten tilsidesat børnenes forklaringer og henvist til, at forældrene havde haft en almindelig økonomi, og til størrelsen af de overførte beløb over en lang årrække og til værdien af de indkøbte heste og biler.

Retten fandt det bevist, at børnene måtte have indset, at det var sandsynligt, at værdierne stammede fra et kriminelt forhold, og havde accepteret dette.

