Britta-sagen udskudt igen - forsvarer venter på redegørelse

KØBENHAVN K: Retsformand Vivi Sønderskov Møller fortæller tirsdag, at retssagen mod Britta Nielsen bliver udskudt yderligere på grund af spørgsmålet om brug af særlig paragraf.

Retsformanden kom alene ind i retslokalet kort før klokken 10 uden de to domsmænd, som også skal være med til at bedømme sagen.

Sønderskov Møller fortalte, at der er brug for yderligere tid til at drøfte spørgsmålet, om hvorvidt straffelovens paragraf 88 skal og kan bruges i sagen.

Paragraffen siger, at strafferammen i grove sager kan øges med 50 procent. Det betyder i denne sag, at strafferammen vil vokse fra 8 til 12 år.

I forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt paragraffen kan komme i brug, har forsvarsadvokat Nima Nabipour bedt om en redegørelse fra anklagemyndigheden angående udleveringen af Britta Nielsen fra Sydafrika.

Og det er forløbet omkring den redegørelse, der forsinker sagen.

Nima Nabipour fortæller efter retsmødet, at han fortsat afventer at få redegørelsen fra anklagemyndigheden.

Dagens retsmøde skulle efter planen være begyndt 09.30, og der var på forhånd en vis usikkerhed om, hvad der ville ske. For i sidste uge blev retssagen afbrudt, inden den rigtig var kommet i gang.

Britta Nielsen blev torsdag afhentet i en ambulance efter et ildebefindende, og fredag mødte hun ikke op i retten. Til gengæld blev hele forløbet om hendes udlevering diskuteret.

Da hun blev anholdt i Sydafrika for snart et år siden, blev der indgået en særlig aftale mellem Rigsadvokaten og myndighederne i Sydafrika.

Aftalen gik på, at Britta Nielsen ville blive løsladt i Sydafrika, hvorefter hun frivilligt ville følges med danske betjente til København. Det skete også, og på dansk jord blev hun så anholdt.

Da der blev rejst tiltale i sagen, valgte anklagemyndigheden at henføre sagen under paragraf 88. Og det underliggende spørgsmål er, hvorvidt Nima Nabipour kunne have forhindret det, hvis der var blevet indgået en formel udleveringsaftale.

Sådan en aftale kunne nemlig have taget højde for, at der ikke ville kunne blive rejst tiltale efter paragraf 88. Man kunne kalde det en form for juridisk studehandel.

Nima Nabipour mener, at forløbet i Sydafrika - og det faktum, at han i sagsmaterialet ikke har modtaget den aftale, som der er indgået - kolliderer med reglerne i retsplejeloven.

Han vil derfor have retten til at tage stilling til, hvorvidt paragraf 88 overhovedet kan bruges, inden Britta Nielsen afgiver forklaring i sagen.

