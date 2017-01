HOBRO: Hobro IK tager nu det sidste skridt mod fuldtidsprofessionelle tilstande ved at flytte førsteholdets træning til om formiddagen. En kendsgerning, der glæder midtbanemotoren Jonas Brix-Damborg.

- Man får ikke så meget ud af formiddagen, når man ved, at der ligger en træning om eftermiddagen. Det er meget bedre at starte dagen med at træne, så man har tid til at restituere og være sammen med familien over middag. Desuden kommer vi nu til at træne på det samme tidspunkt alle sammen, og det er klart et plus, så jeg tror, vi bliver et bedre fodboldhold, siger Jonas Brix-Damborg.

Han mener også, at det sociale liv vil blive styrket.

- Det bliver nemmere at lægge sociale ting ind nu. Når man træner om eftermiddagen, har man travlt med at komme hjem til familien bagefter. At man hænger godt sammen som hold rent socialt - og det har nok manglet lidt i en periode - betyder en del. Især hvis noget går skævt på banen, så man huske alle de Fifa-kampe og gode grin, man har haft sammen, siger han.