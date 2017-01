KØBENHAVN: Enhedslistens folketingsmedlem Stine Brix genopstiller ikke til næste folketingsvalg, oplyser hun.

- Jeg ligger ikke inde med en specifik drejebog for, hvad der skal ske efter livet på Christiansborg, men jeg kan mærke, at det er nok for mig. I hvert fald denne gang, skriver hun på sin facebookprofil.

- Jeg glæder mig til at blive en del af alt det spændende, der foregår på den anden side. Det er jo også hele ideen med vores rotationsordning - at det er sundt at komme uden for de tykke mure, skriver Stine Brix.

Brix har siddet i Folketinget for Enhedslisten siden 2011. Hun er valgt i Nordjyllands Storkreds. I 2013 blev hun formand for folketingsgruppen, og hun har også siddet i Folketingets Præsidium.

Men før hun blev valgt, var Stine Brix ansat som kampagne- og kommunikationsmedarbejder hos partiet. Det betyder, at hun snart nærmer sig sammenlagt syv år på Christiansborg.

Enhedslisten oplyser, at Brix efter partiets regler godt ville kunne tage endnu en valgperiode. Men det ønsker hun altså ikke.

