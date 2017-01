AALBORG: I anledningen af NORDJYSKE Mediers 250 års jubilæum fik Hendes Majestæt Dronningen lørdag overrakt en særlig pris ved en jubilæumsforestilling i Musikkens Hus.

Foruden prisen på 250.000 kroner fik Dronningen også overrakt et særligt smykke som et synligt bevis på prisen.

Smykket er fremstillet som en broche og symboliserer en ubrydelig sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid.

Bag smykket står den 38-årige guldsmed Iben Rasmussen, der er datter af en af Aalborgs førende guldsmede, Jørgen Rasmussen.

Hun har før skabt et smykke til dronning Margrethe og vidste, at hun vovede, selv om hun ikke ville kunne have de samtaler med smykkets kommende ejermand eller -kvinde, som hun ellers samler sin ideudvikling om. I stedet måtte hun sætte sig sammen med sin far og tænke højt.

- En fingerring er for personlig. Armbånd bruger hun ikke ret meget. Halskæder slet ikke. Det måtte blive øreringe eller en broche, husker Iben Rasmussen om de første tanker.