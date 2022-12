Brødre åbner ny café i Aalborg Øst: - Området mangler et sted som vores

AALBORG:Man mærker det med det samme, når man kommer ind af døren til Café Tornhøj fra den kolde plads omkring. God varme, lav musik i højttalerne, to fjernsyn på væggene og en belysning, der er Mortens Kro værdig. Ren new yorker-hygge.

Brødrene Muddi og Mario El-Hajj har langt om længe realiseret deres drøm om en café, hvor der ikke er sparet på indretningen. Lydanlægget er tilpasset lokalet, så man kan snakke sammen uden at blive overdøvet, og belysningen er med til at skabe en eksklusiv stemning.

- Vi har selv været med til hele opbygningen af lokalerne, for det skulle bare være helt rigtigt, siger Mario El-Hajj.

Café Tornhøj vil gerne være gode på burgere og sætter en ære i at bruge gode sovse - som her til bøfsandwichen. Foto: Torben Hansen

Det har taget brødrene over to år at lykkes med projektet, der både har strakt sig ind over corona, krig og andre kriser. Men de har længe villet åbne et sted i den bydel i Aalborg, der er færrest antal beværtninger per indbygger, men tæt ved det nye sygehus og universitetet.

- Vi har købt bygningen, fordi vi tror på området. Vi har jo haft Bogø Sandwich og Wasabi Sushi herude et par år, og vi er blevet taget rigtig godt imod. Nu syntes vi bare, at området har manglet et hænge-ud-sted, hvor man kunne være fredag og lørdag aften og få noget mad, nogle øl og nogle cocktails, siger Muddi El-Hajj.

Café Tornhøj er ikke verdens største, men ejerne håber, den bliver god for bydelen. Foto: Torben Hansen

Menukortet er ret klassisk med salater, sandwich, burgere, pasta og lidt klassiske retter foruden et børnemenukort.

- Vi har brugt meget tid på menukortet, og har holdt mange møder med leverandører for at finde de helt rigtige råvarer. Og det tog lang for os at finde de helt rigtige retter, der skulle på kortet. For eksempel gik vi meget op i, hvilke saucer der skal bruges til vores burgere, retten med fish 'n' chips og cæsarsalat. Vi valgte produkter, der var koldrørte, veganske og uden tilsætningsstoffer, siger Mario El-Hajj.

Café Tornhøj sig dog ud i forhold til mange andre cafeer ved at have et omfattende cocktail- og shotskort, hvor man sagtens kan drikke sig en pind i øret.

Den ny café ligger på Tornhøjvej 4 og har åbent hver dag fra klokken 10 til 22 søndag til torsdag og helt til midnat fredag og lørdag.