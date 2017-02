HERNING: I 2000 sang hele Europa med på brødrene Olsens "Fly on the Wings of Love", da de vandt Eurovision med sangen, der vandt det danske melodigrandprix med titlen "Smuk som et stjerneskud".

Og det er netop det forenende element for Europa, som brødrene Olsen selv mener er noget ganske særligt ved det europæiske melodigrandprix, Eurovision.

- Der sker så mange ting rundt om os, der hverken er heldige eller gode. Jørgen og jeg plejer at sige, at den dag, der er fred i Europa, er den dag, hvor der er internationalt melodigrandprix. Det er den fredsdag, vi har, siger Niels "Noller" Olsen og uddyber:

- Det er fordi, alle kan være med, alle kan lytte, og alle kan votere. Det er en fællesting uanset alder eller køn og for hele familien, siger han.

De to brødre, der har spillet i ikke mindre end 45 forskellige lande og solgt 11 millioner album, finder særligt historien bag det store musikshow interessant.

Eurovision blev udviklet af European Broadcast Union og gik første gang i luften i 1956.

- Idéen stammer faktisk helt tilbage fra Churchill, da man fandt ud af, man skulle finde et fællesskab. Så fandt man på, man også kunne gøre det med musik, fortæller Niels "Noller" Olsen.

- Det var en del af en fredsproces og en healing, der skulle til efter Anden Verdenskrig, siger Jørgen Olsen og fortsætter:

- Nogle mener, at det har været nogle problematikker i forhold til de nye stater, der er kommet ind. Men jeg synes faktisk kun, det er godt. Vi skal være ét stort samlet Europa, siger han.

Dansk Melodi Grand Prix bliver den 47. af sin slags og går i luften lørdag klokken 20 på DR1.

/ritzau/FOKUS