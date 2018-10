Brødsgaard efter etmålsnederlag: Det er en skuffelse

HÅNDBOLD: Der var ikke den store tvivl om, hvilken retning pilen pegede i på følelsesbarometret efter EH Aalborgs 21-22 nederlag i Skanderborg.

- Det er en skuffelse. Det er jo klart. Når man har ført hele kampen, og at det til sidst er de her små ting, som gør, at Skanderborg kom tilbage, sagde EH Aalborg-træner, Karen Brødsgaard.

Nordjyderne fik en forrygende start på kampen og bragte sig efter et kvarters spil foran 9-2. Den store føring blev dog formøblet allerede i løbet af første halvleg, ligesom en firemålsføring efter pausen også glippede mellem hænderne på EH Aalborg. Det skyldtes blandt andet hjemmeholdets syv mod seks-spil, mente Brødsgaard.

- En håndboldkamp varer to gange 30 minutter, så der kan ske meget, også selvom man får en god start. Jeg synes først og fremmest, at Skanderborg havde et godt syv mod seks-spil. De kunne ikke komme igennem vores forsvar seks mod seks, men det kunne de med den her ekstra markspiller. Så det var et godt taktisk træk af dem, sagde EH Aalborg-træneren, der efterlyste en smule skarphed i nordjydernes kontra- og omstillingsspil.

Til gengæld var cheftræneren tilfreds med den defensive aggressivitet hendes spillere lagde for dagen. At lukke 22 mål ind var bestemt godkendt.

- Det viser, at vi har et godt forsvarsspil. Men vender jeg den om og kigger på den anden ende, er det jo der, at vi gerne vil være lidt skarpere og spille med lidt mere disciplin og sætte bolden i kassen, når vi får mulighederne, sagde Karen Brødsgaard.