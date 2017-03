LØKKEN: 172 tilmeldte biler i alle afskygninger - men med det ene fællestræk, at de faktisk trækker på alle fire hjul - gav den lørdag gas på stranden syd for Løkken. Bilerne kom fra Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Finland for at prøve kræfter med den danske vestkyst.

Hvert år siden 1997 har Finn Nørlem fra Øster Hornum stået for arrangementet, som år for år vokser stille og roligt. Det første år mødtes 30 deltagere i Frederikshavn, kørte sammen til Skagen og derfra langs kysten til Hirtshals.

- Hvor vi gik "i land" og fortsatte til Tornby og efterfølgende længere ned langs vestkysten, fortæller Finn Nørlem.

Siden 1998 har basen været i Løkken.

- Her føler vi os meget velkomne. Løkken har alle de faciliteter, vi har brug for - uanset om vi er 200 eller 400. Der er både private folk og hoteller, der vil have os boende, og der er spisesteder, der tager godt imod os, selv om vi ikke kommer i laksko - men direkte fra stranden, siger Finn Nørlem.

I Danmark er der offentlig adgang til at køre på strandene, men som privat arrangør tager Finn Nørlem ansvaret på sig med at få spærret af de steder langs kysten ved Løkken, hvor naturen ikke tåler nærkontakt med de firehjulstrukne køretøjer. Men derudover er der fri leg, og i år kan Finn Nørlem notere sig, at træffet har 20 år på bagen uden ballade med myndighederne.

- Der er udtalt selvjustits blandt deltagerne, konstaterer han.

Lørdag aften parkerer de mange bilentusiaster bilerne og fester i badebyen. Søndag sætter de fleste kursen hjemad.