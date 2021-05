Brøndby er dansk mester efter 16 års guldtørke

BRØNDBY:16 års ventetid er endelig forbi for Brøndby IF, som mandag sikrede sig mesterskabet for 11. gang i klubbens historie og for første gang siden 2005.

Niels Frederiksens tropper satte kronen på værket efter en fremragende sæson ved at slå FC Nordsjælland med 2-0 på et festklædt Brøndby Stadion, som bar de blågule spillere frem i hele kampen.

Efter opgøret blev banen stormet af flere hundrede ellevilde Brøndby-fans.

Værterne var FCN fysisk og energimæssigt overlegne og dominerede de unge gæster fra Farum, der slet ikke fik gang i sine velkendte kombinationer og yderst sjældent truede Brøndbys mål.

Midtbaneduoen Lasse Vigen og Anis Ben Slimane grundlagde Brøndbys triumf med hver deres scoring på hver sin side af pausen, og herefter var den guldgivende sejr aldrig reelt i fare.

Brøndby ender på førstepladsen med et enkelt point ned til de nu tidligere forsvarende mestre fra FC Midtjylland, som gjorde sit arbejde og slog AGF med 4-0. Midtjyderne får sølvmedaljer.

FC København tabte med 1-2 til Randers FC og må nøjes med bronze.

Med mesterskabet er Brøndby sikret en plads i Champions League-kvalifikationens playoffrunde. Det er runden lige inden gruppespillet. Hvis Brøndby misser muligheden for en plads i det forjættede land, er klubben sikker på en plads i Europa Leagues gruppespil.

En vanvittig og højlydt kulisse på Brøndby Stadion gjorde tydeligt indtryk på de to mandskaber. Indledningen var nervøs og med en del usammenhængende spil.

Brøndby greb langsomt taktstokken efter den urolige start. Det skete med fysisk dominans centralt på banen og stikninger mod de lynhurtige frontløbere Mikael Uhre og Simon Hedlund.

Sidstnævnte kom til en gigantisk chance i det 21. minut, men svenskeren formåede på utrolig vis at sparke forbi et ellers tomt FCN-mål.

Afbrænderen blev startskuddet til et tungt Brøndby-pres. Værterne væltede sig i den ene store chance efter den anden.

Skarpheden manglede gang på gang, men i første halvlegs sidste minut eksploderede det på Vestegnen. En veloplagt Lasse Vigen bragede Brøndby på 1-0 efter succesfuldt presspil.

Brøndby tog energistødet med ud til anden halvleg. Anis Ben Slimane fik de mange tusinde fremmødte til at gå amok i jubel seks minutter efter pausen. Den 20-årige midtbanespiller sparkede hjemmeholdet på 2-0 fra kanten af feltet.

FCN fik mod slutningen af kampen en smule mere initiativ på bolden, men en bundsolid Brøndby-defensiv tillod ikke gæsterne alverden.

Hjemmeholdet cruisede derfor en komfortabel sejr i land, hvilket satte endnu mere fut i en i forvejen stor fest på den københavnske vestegn.

/ritzau/