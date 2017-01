BRØNDBY: Superligaklubben Brøndby IF har fået tilsagn fra U21-landsholdsspilleren Christian Nørgaard om, at han også er at finde på den københavnske vestegn i næste sæson.

Midtbanespillerens kontrakt stod til at udløbe ved udgangen af juni, og Nørgaard var fri til at forhandle med andre klubber, men onsdag har han skrevet under på en ny kontrakt med Brøndby.

- Der har været en masse interessante alternativer, men i sidste ende var jeg ikke i tvivl om, at det var Brøndby, jeg gerne ville skrive under med, siger Christian Nørgaard i et videointerview på klubbens app.

Christian Nørgaards nye aftale løber frem til sommeren 2020.

Han kom til Brøndby i 2013 sammen med Thomas Kahlenberg, men først i denne sæson har han udviklet sig til en profil på Brøndbys defensive midtbane under klubbens tyske cheftræner, Alexander Zorniger.

- Der er ingen tvivl om, at det sidste halve år har været min bedste fodboldperiode, hvor jeg har spillet allermest og er blevet en profil på holdet, siger Nørgaard.

På U21-landsholdet har han haft en centrale rolle i kvalifikationen til sommerens EM-slutrunde.

I superligasammenhæng har han spillet 70 kampe og lavet fire mål for Brøndby.

Nørgaard er ikke den eneste spiller med kontraktudløb, som Brøndby har skullet bekymre sig om.

Alene på midtbanen udløber kontrakterne for Lebogang Phiri, Andrew Hjulsager, Thomas Kahlenberg, Rudolph Austin og Frederik Holst efter sæsonen, hvor også lejeaftalen med profilen Hany Mukhtar slutter.

/ritzau/