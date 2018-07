Brøndby sælger midtbaneprofil

FODBOLD: Brøndby IF har solgt midtbanespilleren Christian Nørgaard.

På sin hjemmeside skriver superligaklubben, at Nørgaard skifter til Serie A-klubben Fiorentina. Prisen er cirka 26 millioner kroner, oplyser Brøndby.

24-årige Nørgaard kom til Brøndby i 2013 efter et ophold i tyske Hamburger SV og er efter cheftræner Alexander Zornigers ankomst blevet en af klubbens største profiler.

Nu går turen til Fiorentina, som sluttede på ottendepladsen i Serie A i den forgangne sæson.

Salget betyder desuden, at Brøndby opjusterer forventningerne for 2018 til et resultat før skat i niveauet plus 12 millioner kroner til plus 22 millioner kroner.

/ritzau/