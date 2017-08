Brøndby sælger talent til AS Roma

FODBOLD: Der venter lidt af et fodboldeventyr for 19-årige Rezan Corlu.

Tirsdag bekræftede Brøndby IF således, at den unge midtbanespiller er solgt til italienske AS Roma.

Skiftet til den italienske storklub sker, inden Rezan Corlu reelt har fået sit gennembrud i Brøndby, hvor han nåede at spille 11 kampe og score et enkelt mål.

- Det bliver selvfølgelig svært at sige farvel til Brøndby, for jeg har spillet her, siden jeg var fire år gammel. Jeg er en rigtig Brøndby-dreng fra en rigtig Brøndby-familie. Det vil ikke ændre sig, men et tilbud fra AS Roma er svært at sige nej til.

- Jeg ville gerne have slået igennem i Brøndby, og det så lyst ud, inden jeg fik min knæskade. Derefter kom der nye spillere til, som har gjort det rigtig godt, og derfor ser jeg også muligheden i Italien som en slags ny start, siger spilleren ifølge Brøndbys hjemmeside.

Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, roser klubbens ungdomsarbejde i forbindelse med Corlus’ lidt opsigtsvækkende skifte.

- Mange vil kalde det et usædvanligt skifte, men fodboldens verden er i dag fyldt af uransagelig mange muligheder, og man kan ikke altid se, hvad der venter om det næste hjørne.

- Vi ønsker Rezan held og lykke med sit eventyr og håber at se hans gennembrud i de kommende år, siger Troels Bech til hjemmesiden.

/ritzau/