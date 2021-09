AaB formøblede føring i Brøndby og fik stoppet sejrsstime

FODBOLD:Forløsningen på Vestegnen var ikke til at tage fejl af, da Brøndby søndag aften tilkæmpede sig en kneben 2-1-sejr og stak en kæp i hjulet på AaB.

Det var nemlig blot Brøndbys anden sejr i ti superligakampe, mens det var AaB's første nederlag i to måneder.

Nordjyderne gik ellers til pause foran 1-0, men Brøndby sled sig tilbage i anden halvleg og vendte det på hovedet takket være to mål af topscorer Mikael Uhre.

I første halvleg var Brøndby mest på bolden, men de blågules spil savnede tempo og virkede til tider idéforladt, men efter pausen ændrede kampbilledet sig, da AaB tog mere initiativ i spillet.

Det åbnede op for Brøndbys altoverskyggende specialitet i form af hurtige kontrastød, hvilket igen blev afgørende for Niels Frederiksens tropper, som med sejren rykker op på en foreløbig sjetteplads med 11 point for 10 kampe.

AaB har 18 af slagsen og ligger helt oppe som nummer tre i tabellen.

Aalborg-mandskabet har i denne sæson vist sig at være særdeles farlige på indlægssituationer, og det var et våben, som nordjyderne også søgte søndag aften.

Netop et indlæg blev afgørende i det 27. minut, hvor offensivspilleren Louka Prip steg til vejrs og stangede AaB på 1-0 efter en god periode af gæsterne.

Brøndby var efterfølgende mest på bolden, men de blågule havde endnu en gang problemer med at veksle overtaget til store chancer.

AaB forsvarede sig ganske dybt og efterlod i første halvleg ikke meget bagrum til Brøndbys hurtige angribere at løbe i.

Fire minutter efter pausen fangede Brøndby dog AaB i ubalance, og så sprintede angriberen Mikael Uhre fra det bolsjestribede forsvar og udlignede til 1-1.

Herefter gik AaB længere frem og greb taktstokken, og så var det tilsyneladende Brøndbys tur til at stå kompakt og køre omstillinger med succes.

Et kvarter før tid brød jublen ud på Brøndby Stadion, da bolden efter et frispark lidt tilfældigt dumpede ned til Mikael Uhre, som sikrede værterne fuld gevinst.

