Brøndbys aktier i frit fald efter tabt førsteplads

BRØNDBY: Aktierne i Brøndby IF falder voldsomt på børsen i de første minutters handel. Klubben sluttede sæsonen med to uafgjorte kampe, og det kostede det danske mesterskab, som ellers for blot få uger siden lå til at lande hos klubben.

Brøndbys aktier falder efter godt fem minutters handel med 46 procent til 1,145 kroner. Dermed er værdien af klubben dykket med 313,8 millioner kroner til 357,5 millioner kroner siden fredag eftermiddag.

- Den gode stemning og medvind på langsiden og på resultattavlen har fået investorer og tilhængere til at sende aktien hen til et "best case scenarie", som endte med ikke at blive indfriet, skriver investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen i en kommentar.

FCM og Brøndby kørte parløb i toppen af ligaen gennem det meste af sæsonen, og langt hen i foråret tydede alt på, at Brøndby skulle tage klubbens første mesterskab siden 2005.

Brøndby forsvarede førstepladsen frem til sidste weekend, hvor Brøndby indkasserede et mål i overtiden og måtte nøjes med uafgjort i Horsens. Samtidig slog FCM på udebane FC København.

- Det er så hårdt, at jeg har lyst til bare at græde. Vi er så kede af det. Vi ville så gerne have vundet det mesterskab. Vi føler, vi smed det væk, sagde brøndbyspiller Christian Nørgaard efter mandagens kamp.

Han blev ved med at vende tilbage til fredagens 2-2-kamp mod Horsens, hvor Brøndby var foran 2-0 indtil det 89. minut, hvorefter hjemmeholdet udlignede til 2-2 i dommerens sjette tillægsminut.

Profil smutter

I weekenden kom det frem, at en af Brøndby IF’s store profiler, Teemu Pukki, forlader holdet.

- Det er ingen hemmelighed, at vi i halvandet år har prøvet at finde en aftale med Teemu, så vi kunne forlænge samarbejdet, men det har altså endnu ikke været muligt at finde fælles fodslag om vilkårene.

- Det har vi respekt for, og vi ønsker derfor Teemu og hans familie held og lykke i fremtiden, siger Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, på hjemmesiden.

Klubbens førstemålmand, Frederik Rønnow, skifter over sommeren samtidig til Eintracht Frankfurt.

Brøndbys aktiekurs ligger dog trods faldet højere, end de gjorde omkring nytår. Her kostede en aktie 78 øre.

