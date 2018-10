Brønderslev Forsyning løb med prisen

AALBORG: Ved Dansk Fjernvarmes årsmøde i Gigantium torsdag aften vandt Brønderslev Forsyning årets fjernvarmepris efter en afstemning blandt de fremmødte i salen.

- Det er et imponerende fremsynet projekt, som ikke bare er med til at fremtidssikre fjernvarmen i området, men som også er med til at vise, at Danmark er foregangsland på fjernvarmeområdet. Det er godt for den grønne omstilling og godt for eksporten af fjernvarmeindustrien, siger direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme.

Formanden for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard, er meget glad for, at det var dem, der løb med prisen for deres fjernvarmeværk.

- Allerede for flere uger siden, da Brønderslev Forsyning sammen med de to andre selskaber blev nomineret til prismodtagelsen, skabte dette naturligvis begejstring i Brønderslev hos medarbejdere, ledere og bestyrelse. Det er ikke hvert år man får chancen for at vinde Fjernvarmens Oscar! Vi betragter modtagelsen af Fjernvarmeprisen som æresbevisning. Det er et stort skulderklap til det store arbejde som bestyrelse, medarbejdere og leverandører gennem fire år har udført, siger Lasse Riisgaard.

Med prisen følger et kontant beløb på 25.000 kr., som højest sandsynligt vil blive anvendt til at støtte det arbejde, som selskabet har sat i gang forhold til at skabe nye undervisnings- og projektmuligheder for elever i folkeskoler og gymnasier.

De to andre nominerede til fjernvarmeprisen var Høje Taastrup Fjernvarme og Værum Ørum Kraftvarmeværk.