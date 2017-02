ROSKILDE: Brønderslevs bordtennisherrer er håbløst sidst i landets bedste række, men søndag kunne de nordjyske veteraner have hentet sæsonens første point.

En fodskade hos Roskildes Michael Maze gav Brønderslev to sejre uden kampe, og så kunne man lige pludselig lugte point.

To tætte femsætskampe blev dog tabt, og dermed blev det ved håbet for Brønderslev, der tabte 5-2 til de forsvarende mestre.

- Det ærgrer vi os selvfølgelig over, for vi havde chancen i dag. Det var to tætte kampe, som vi skulle have vippet over til vores fordel, konstaterer Carsten Egeholt, der selv tabte 3-2 til Ewout Oostwouder.

Nederlaget var sæsonens 12. af ligeså mange mulige for Brønderslev.

- Men jeg synes, man skal rose holdet for at kæmpe videre trods nederlagene. Vi gør, hvad vi kan hver gang, siger Egeholt.