- Se de lyse sider i livet

VRÅ: - Når I står ud af sengen, så sig "Yes". Det var den opfordring Gert Rune, der er den første dansker, der har gennemført en ironman med et ben, kom med til de godt 300 landmænd, der deltog i årsmødet i LandboNords Kvægrådgivning.

Selv om Gert Rune har været meget igennem indpiskede han glæde og optimisme hos de mange landmænd. Han er såkaldt motivator i sit lønnede arbejde, og han bruger også på anden vis sin baggrund for at motivere.

- Jeg kan ikke få det forkerte ben ud af sengen, så der er fordele ved at have ét ben, smilede han. Jeg kan ikke få sure fødder, og jeg kan tage benet på nakken, sagde han, mens han demonstrerede det med sin protese.

Gert Rune har besluttet sig for, at livets nedture ikke skal ødelægge humøret. Og det opfordrede han også landmændene til.

- I oplever dårlige og gode tider. Det er selvfølgelig mest sjovt i opgangstider. Men tænk på de gode oplevelser, sagde han. Og så for alt i verden spørg om hjælp.

- Vi skal være klar til, at der hele tiden kommer nye udfordringer. Vi skal være klar til forskellighed. Men hvis der ikke sker forandring, vil vi jo heller ikke have nogen udfordringer, og det ville blive kedeligt. De flestes liv og arbejdsliv går op og ned. Deri forskelligheden. Man skal ikke være imod forandringer, men sige tak for forandringer, sagde Gert Rune.

- Og forandringerne kommer som regel ikke, når man venter det. Derfor skal man hele tiden være parat til forandringer, når de kommer.

Gert Rune har lært at spørge om hjælp, og det har hjulpet ham gennem livet.

Som 16-årig fik han konstateret knoglekræft, og han fik amputeret det ene ben.

- Min mor tog mig med i svømmehallen, og så svømmede jeg ellers, og det udviklede sig til, at jeg kom til DM og VM.

Men den helt store udfordring var at deltage i Hamburg Marathon, hvor han i 2009 gennemførte en ironman - fire kilometer svømning, 180 kilometer cykling og 42,2 kilometer løb.

Gert Rune fik fremstillet en speciel cykel, og han brugte det ene ben og armene til at gennemføre.

Han havde kun tre en halv måned til at træne cykling efter 25 års pause med at cykle.

- Det var en kæmpe oplevelse at blive hyldet af titusindvis af mennesker, sagde Gert Rune. Den oplevelse kan ikke beskrives.

- Og havde jeg haft begge ben, ville jeg ikke have haft den oplevelse at gennemføre en ironman. Det var ikke meget sport, jeg dyrkede, inden jeg fik amputeret det ene ben.

Gert Rune fortalte, at han kender flere, der har handicap, og at deres livsmod er helt fantastisk.

- De har bibragt mig meget, og de har bidraget til, at man skal se positivt på tingene. - Selv om man føler, at ulykker har forfulgt én, er der altid nogle, der har det værre.

Gert Rune har et mål mere i livet. Det er at stifte familie. Han indrømmede, at han var forelsket i en svømmetræner, men hun havde en kæreste.

Landmændene fik også en opgave med hjem af chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard. De skal skabe forandring på mindst ét punkt.

- Det bliver spændende at høre om et år, hvilke forandringer, der så gennemføres, siger hun.