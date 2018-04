"Eno Flier" i Den Runde

BRØNDERSLEV: Efter succesen med Skt. Patricks Day er den irske forening Shamrock klar med næste arrangement. Det er "Eno flier" fra Læsø, der tager turen til fastlandet. Det sker lørdag 21. april i Den Runde Pavillon.

Engang hed de "Flier", man da der er kommet flere til, er navnet ændret til "Eno flier".

- Den største og næsten eneste forskel mellem øerne Irland og Læsø er størrelsen. Her kan Læsø ikke være med, fortæller Hans Ole Steffensen fra "Eno flier".

- Men ligheden er slående. Begge øer har prædikatet som "grønne", og de er begge udstyret med en fantastisk natur.

Omkring årtusindskiftet havde gruppen en meget kort pause. Da gruppen started eop igen, duede navnet "Vestboerne" ikke længer. Der er kommet nye folk med i gruppen og de nye spillemænd boede i Byrum midt på øen.

Til arrangementet er der stadig en enkelt af de store børn med. Derfor står der "Eno flier" i programmet.

"Eno Flier" har gennem årene spillet til lokale arrangementer på Læsø. Her er især kajfesten tredje weekend i juli den helt store tilbagevendende fest, hvor øfolket, de unge, der er hjemme på ferien, og masser af turister/gæster og lystsejlere slutter af i teltet på kajen med at skråle, hoppe og danse med på de kendte lokale tekster, som alle har lært sig.

I dag er gruppen spredt rundt i landet, men prøver at holde spilleriet vedlige med øveaftner, når de mødes på øen om sommeren og i ferier.

Gruppen består af Henrik Jacobsen, der spiller på adskillige strengeinstrumenter, Kim Daugaard på tandem og harmonika, Poul Christensen på slap line og masser af snak og guitar, Henrik Mogensen på vokal, mundharpe og guitar, Lasse Jacobsen som talentfuld ung violinist samt Hans Ole Steffensen på sidelinjen med sang og blikfløjte.

Denne aften er der spisning på Restaurant Hedelund. Interesserede skal selv bestille mad.

18. maj er der koncert med den skotske duo Elsa Jean McTaggart og Gary Lister.

- De har turneret Europa tyndt med deres smittende, keltiske musik. Der bliver denne aften i den grad lejlighed til at svinge træbenet, fortæller formand for Shamrock, Erik Bendtsen, og næstformand Jens Ole Jensen.

- Elsa Jean Mc Taggart og Gary Lister har arbejdet som duo i syv år, fortæller Erik Bendtsen og Jens Ole Jensen.

- Elsa begyndte sin musikalske karriere i Irland. Hun har en MA i irsk traditionel musik og har brugt 15 år som en heltidsmusiker, der arbejder i irske pubsteder, udfører solo, i duo og i band. Elsa komponerer, synger og spiller guitar, fiddlen og penny whistle.

Gary synger og spiller klaver/keyboard.

De seneste fem år er brugt på fuld tid i irske musikbarer og internationale spillesteder og festivaler, og de har de seneste to år turneret i Danmark i sommermånederne.

Deres repertoire spænder fra populærmusik, 50’er og 60’er musik up to date, skotske, irske, country, rock’n roll og skotske ceilidh musik.

I Den Runde Pavillon spises mad fra Restaurant Hedelund.

Lørdag 8. september bliver der gensyn med The Shamrockers fra Dublin.

- Mange husker sikkert den lille, sjove mand, Cathal, med kasketten og hans søde, velsyngende datter, Aine. Men denne gang kommer de uden Mick O’Brien fra The Druids, bemærker Erik Bendtsen.

Denne aften bliver der i øvrigt en dobbelt-koncert, som for nogle år siden, hvor Schwåmpis Venner serverede musikken sammen med The Shamrockers, og hvor de sammen fik taget til at løfte sig i pavillonen.

- Vi prøver igen at sætte de to navne på programmet. Der bliver helt sikkert rift om billetterne til denne aften.

The Shamrockers har de seneste årtier henrykket alverdens elskere af traditionel irsk musik med deres medrivende og charmerende optræden.

Avisen "The Irish Independent"

Ikke mindre end et verdensnavn lægger 12. januar vejen omkring Brønderslev. Det er Eleonor Shanley med Band.

- Vi er stolte over at vi får besøg af én af de helt store indenfor irsk folkemusik - en virkelig sangfugl, siger Erik Bendtsen og Jens Ole Jensen.

Han kan fortælle, at Shamrock har ca. 150 medlemmer. Men der er dobbelt så mange, der får invitationer til at deltage i foreningens arrangementer.

Foreningen er kun tre år gammel.

- Så vi har vist vores berettigelse, siger Erik Bendtsen og Jens Ole Jensen.