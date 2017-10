"Hotel California" på NIH

BRØNDERSLEV: Det bliver livemusik fra vinylpladernes tid, når 13 nordjyske musikere torsdag 26. oktober opfører Album The Eagles "Hotel California" på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev.

- Album The Eagles’ "Hotel California" er et helt unikt koncertformat, der inviterer publikum til at lytte til en liveversion af pladen "Hotel California", fortæller formand for Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole, Marianne Nellemann.

- Det 13-personers store orkester fremfører to sæt. Første sæt indeholder hele "Hotel California" pladen, hvor alle sange fremføres i original rækkefølge, og efter pausen spilles i andet sæt - en greatest hits hyldelst, bl.a. med “Desperado", “Take it easy" og mange andre.

- Det bliver stort, og vi er meget stolte over, at det er lykkedes at få arrangementet til Brønderslev, siger Marianne Nellemann.

Denne aften skrues tiden 40 år tilbage. Albummet udkom i 1976 og to år siden fik numrene en Grammy for "Årets Album".

Anmeldere kalder Album er en genvej til det lytterum, som lp’en skabte. En oplevelse af, hvordan kunstneren dengang havde tænkt sig, det skulle lyde. I dag lytter vi jo til hits og streamer musikken, men med det nye live-koncept hylder vi et af de mest legendariske albums fra rockens guldalder, siger musikchef Jens Ole Amstrup.

Et andet formål med Album er at samle nordjyske musikere - professionelle, amatører og talenter - og lade dem udvikle musikken i fællesskab.

- Vi er musikere fra hele Nordjylland, og vi har holdt en række auditions, hvor vi har udvalgt musikere og korsangere, fortæller Søren Kepler, der både er kapelmester og trommeslager i projektet.

Forsangeren er frederikshavnerdrengen F.S. Orlonn, der stilmæssigt ligger lige i hjulsporet på The Eagles’ tilbagelænede, californiske west-coast-sound med smukke vokalharmonier og flerstemmig sang.

De øvrige musikere er Christian Houmann på bas, Henrik Vestergaard og Michael Møller Porsborg på guitar, Ole Sloth og Peter Schrøder Jungersen på keyboard og synth, Sigrid Rasmussen og Ditte Klysner Sørensen på kor og lead vokal.

Desuden er der blevet plads til fire talenter: Malthe Vinther Lilholt Kristensen på guitar samt korsangerne Victoria Dalsgaard-Hansen, Camilla Skovsgaard og Christine Smed Aggerholm. Der kan læses mere om arrangementet og billetsalg på støttekredsens hjemmeside.