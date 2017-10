Ét nyt medlem valgt til provstiudvalget

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Provstiudvalget i Brønderslev Kommune har fået ét nyt medlem, Det er Pia Christensen fra Øster Brønderslev, der afløser Torben Sanden fra Hjallerup. Der var genvalg til de øvrige tre medlemmer, nemlig Anders Hummelmose, Brønderslev, der i dag er formand for provstiudvalget, Jørgen Nielsen, Dronninglund og Knud L. Pedersen, Thise.

Brønderslev Menighedsråd havde opstillet to kandidater.

Som modkandidat til Anders Hummelmose var opstillet Peder Marlo, der er næstformand i Brønderslev Menighedsråd. Som begrundelse for at opstille Peder Marlo var, at der i en del af menighedsrådet var ønske om at få valgt en person, der i dag er medlem af menighedsrådet. Anders Hummelmose trådte ud op til den nuværende valgperiode.

Meningerne er delte i Brønderslev Menighedsråd. Nogle medlemmer ønsker et medlem i provstiudvalget, der har sæde i menighedsrådet, hvilket har været tilfældet i det, der er kaldt mands minde. og de pegede på Peder Marlo. Andre medlemmer ønskede at bakke op om Anders Hummelmose.

Selv havde Peder Marlo gerne set, at provstiudvalget havde flere medlemmer. Der er fire lægsfolk i provstiudvalget, men der kan være seks eller otte.

Der er 117 stemmeberettigede i provstiets menighedsråd, og 111 har deltaget i afstemningen.

- Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser, fortæller provstisekretær Erik Villy Rasmussen.

Provstiudvalget er i øvrigt godkendende instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes beslutninger.

Provstiudvalget er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirke og kirkegårde i provstiets sogne. Desuden er provsten i høj grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver.

Valgt til stiftsrådet som repræsentant for kirkerne i Brønderslev Kommune er Jørgen Nielsen, Dronninglund.

Den ny periode for provstiudvalget og stiftsrådet begynder 1. november og gælder de kommende fire år.