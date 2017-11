10. klassecenter har fået ny leder

BRØNDERSLEV: 10. klassecentret på Hedegårdsskolen i Brønderslev har fået ny leder, efter at Hugo Sørensen er stoppet på posten.

I denne måned er Helle Meisner-Jensen tiltrådt, og hun har taget hul på sit nye job - herunder at indrette sit kontor og møde en masse nye folk. Hun kan godt lide at have mange mennesker omkring sig - og det var en af grundene til, at hun fandt jobbet i Brønderslev tiltrækkende.

- Det tiltalte mig, at det er en stor skole. Jeg kan godt lide strukturen med et distrikt, så man får ledelsessparring, siger hun med henvisning til, at der en gruppe af ledere i skoledistriktet, som tæller flere skoler.

- Her er der lederkolleger, og det tænker jeg er rigtigt vigtigt for, at vi som ledere kan udvikle os og følge med folkeskolen, siger hun.

Muligheden for at arbejde med de ældste elever i folkeskolen trak også kraftigt - det er noget, Helle Meisner-Jensen brænder for.

- Helt grundlæggende tænker jeg, at det er de unge, der skal føre vores samfund videre. Det er en kæmpegave at få lov at arbejde med unge mennesker. Det er skønt at se dem lykkes. Det er skønt at se dem blive sig selv, blive mennesker. Det er et sted, hvor man har mulighed for at se folk have succes. Jeg er drevet af at få andre mennesker til at få succes. Uanset om det er de unge eller en af deres lærere, fortæller Helle Meisner-Jensen.

Stor erfaring med unge

Helle Meisner-Jensen har en stor del af sit arbejdsliv beskæftiget sig med unge mennesker i cirka samme aldersgruppe, som hun nu skal have med at gøre i på Hedegårdsskolen.

Hun har blandt andet været ungecoach under Aalborg Ungdomsskole.

10. klasse kan gøre en stor forskel for de elever, der ikke er klar til at komme videre og væk fra folkeskolen efter 9. klasse.

- Vi lægger et andet skoleforløb til rådighed, hvor der er tid til fordybelse. Der er tid til at blive voksen, moden og komme ud i nye rammer, der er trygge og ligner det, de kommer fra, men laver en overgang til ungdomsuddannelserne, forklarer Helle Meisner-Jensen.

I sin fritid kan Helle Meisner-Jensen lide at rejse, læse og gå ture. Og så nyder hun at bo centralt i Aalborg og have let til byens kulturtilbud.

Brønderslev Kommune har også et 10. klassecenter i Dronninglund.