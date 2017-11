100 dystede i lynskak

BRØNDERSLEV: - Man får tårer i øjnene af glæde. Det siger Johan Ravnborg Holmström fra Skakklubben DSA Skak, der var arrangør af en turnering i lynskak i Fælleshuset i Knudsgade i Brønderslev.

- At se 100 ivrige juniorer er en helt fantastisk oplevelse, siger han.

Der var 64, der kunne spille ad gangen, men der var også en del for at se på. Foruden fra Brønderslev var der spillere fra Jetsmark, Aalborg, Silkeborg med mere.

Skakspiller blev inddelt i grupper efter deres kvalifikationer.

Interessen for skak er meget udbredt i Fælleshuset, ligesom Skolegades Skole sætter skak på skoleskemaet.

- Foreningen DSA Skak står for et frivilligt projekt "Social integration via skak", fortæller Johan Ravnborg Holmström.

- Projektet går ud på, at DSA Skak ønsker at være en klub, som medvirker til at fremme integration og socialt ansvar i Brønderslev Kommune, ved at aktivere alle kommunens borgere. Det gælder børn, unge, voksne, etniske danskere såvel som børn og voksne, med anden etnisk baggrund, herunder også flygtninge.

- Vi har haft succes med at få økonomisk støtte fra Ø. Brønderslev Sparekasses Fond til skakmateriale. Vi har fået stor opbakning fra de erhvervsdrivende som har givet sponsorgaver til den store skakturnering i Brønderslev.

- Vi ønsker at fremme integration via skak som værktøj for integration af flygtninge i Danmark. Og det er denne turnering et godt eksempel på, siger Johan Ravnborg Holmström.

- Man behøver ikke de store danskkundskaber for at finde et socialt ståsted i skak, da skakken har den fordel, at man kan kommunikere "sprogløst" med hinanden via brættet og senere hen kommer lysten til at lære dansk, via fælles interesse for skak og det sociale fællesskab.

- I DSA Skak synes vi selv, vi skaber de positive historier om netop vellykket integration som modvægt til det som vi har set i forbindelse med radikalisering osv., siger Johan Ravnborg Holmström.

Der var pokaler og medaljer til vinderne. Førstepræmien var til en værdi af over 2000 kroner.