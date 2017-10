100 indbrud i 9700

BRØNDERSLEV: Brønderslev Grundejerforening har sat fokus på de mange indbrud, der har været i området.

"Stop tyven" var temaet for aftenen for foreningens medlemmer og ikke-medlemmer. Mødet var arrangeret i samarbejde med politiet og et alarmselskab på baggrund af de mange indbrud, der har været i Brønderslev på det seneste.

Politikommissær Kaj-Verner Jensen fra det lokale politi kunne fortælle, at der i år til dato i 9700 Brønderslev-området har været 100 indbrud.

På et spørgsmål om opklaringsprocent kunne Kaj-Verner Jensen fortæller, at den er 10-13 procent.

- Det er ikke noget at prale af. Opklaringsprocenten varierer meget alt afhængigt af, om den pågrebne tyveknægt har mange indbrud på samvittigheden.

Notering af alle serienumre på tv og pc m.m. vil også være end god hjælp for politiets i opklaring. Billeder af sine smykker og sølvtøj er ligeledes en stor hjælp.

Kaj-Verner Jensen kunne fortælle, at det er sjældent, der skete indbrud i andelsboliger, og det skyldes, at der næsten altid er nogen hjemme i nogle af boligerne.

Derimod elsker tyve ligusterhække, idet de bag hækkene kan arbejde nærmest uden at blive set.

Han opfordrede til at indføre nabohjælp.

Brønderslev Grundejerforening vil forsøge at få en aftale i stand med firmaet Verisure omkring alarmer. Anlægget omfatter muligheden for sensorer, som registrerer indbrud, røgdetektor som registrerer røg, åbningskontakt som registrerer åbne døre og vinduer, tænd og slukke funktioner og med alarmoverførelse til vagtcentral. esb