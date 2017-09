HJALLERUP: 100 salmer på 25 minutter. Det er emnet for en temaaften tirsdag 26. september.

Det er Brønderslev Provsti, der står bag temaaftenen, der består af fællessang, oplæg med en præst og fremtidsforsker og tid til workshop og idéudvikling til fremtidens folkekirke.

- Hvordan får vi sammen skabt en stærk folkekirke, der giver mening og har værdi for alle/os her i Brønderslev Provsti? Det skal deltagerne høre mere om og drøfte i Hjallerup Kulturhus, hvor Fremtidens Folkekirke kommer til debat.

- 100 salmer på 25 minutter. Det kan man da ikke! Men hvis nogen kan, så er det Anette Bilde Jacobsen, lærer på Agersted Friskole og Jens Nielsen, kirkemusiker ved Brønderslev Kirke, slår I mange år har Kirkekvartetten været deres fælles base for fællessang, gudstjenester, koncerter og sogneaftner. Glæd dig til 25 minutter i de nyere fællessanges favn, lyder det fra skole-, kirke- og kommunikationsmedarbejder Pia Uth fra Brønderslev Provsti.

Birgitte K. Engholm, sognepræst på Vesterbro (tidligere Ingstrup-V. Hjermitslev) og fremtidsforsker, står for et udfordrende og tempofyldt kig ind i fremtiden og hun vil pege på nogle af de tendenser, der vil påvirke den måde, vi skal være kirke på i Brønderslev Kommune:

Hvem er vores medlemmer og hvad vil de efterspørge?

Hvad kendetegner de megatrends, der vil præge den fremtid, vi skal være kirke i?

Og hvordan svarer vi som kirke på de ønsker, behov, forventninger og krav vores medlemmer har til os?

Hvordan får vi skabt en kirke, der har værdi og mening for folk.

Hvad skal vi gøre sammen og hvad skal vi gøre hver for sig?

Undervejs i fyraftensarrangementet er der aftensmad og der er også tid til at alle deltagerne kan give deres besyv med omkring hvad de tænker, man kan arbejde endnu mere sammen om i Brønderslev Provsti - for at tænke kirkerne aktivt med i fremtidens lokalsamfund.

Arrangør er Brønderslev Provsti med provst Lise Lundgreen i spidsen:

- Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme og være med til at drøfte, hvordan vi sammen får fremtidssikret folkekirken, siger Lise Lundgreen. Alle interesserede er velkomne til det gratis arrangement, tilmelding er nødvendigt.