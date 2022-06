1000 mennesker var samlet i Hedelund til en weekend med Stafet for Livet - se billeder her

BRØNDERSLEV:Betingelserne var noget nær ideelle, da omkring 1.000 mennesker lørdag og søndag benyttede lejligheden til at give et fysisk bidrag til kampen mod kræft. Solskin og lune temperaturer indrammede således Rododendronparken i Brønderslev, der atter lagde gangstier til Stafet for Livet.

Støttetiltaget blev da også lidt af en folkefest, der trods den alvorlige baggrund manifesterede sig i en hyldest til livet. Såvel pårørende som sygdomsramte tog del i eventen, der var stablet på benene af en styregruppe under Kræftens Bekæmpelse.

Rododendronparken dannede en smuk ramme om begivenheden. Foto: Allan Mortensen Allan Mortensen

Formand Lone Lønbro er da også særdeles tilfreds med opbakningen, om end der endnu ikke er overblik over udbyttet.

- Det ved vi først om et par uger, når det hele er gjort op. Men der har været stor interesse for at støtte, så det lover godt, fastslår Lone Lønbro, som også roser de mange frivillige.

- Der skal noget til for at få så stort et arrangement til at fungere. Så der er mange, der fortjener et skulderklap, bemærker Lone Lønbro.

Formand for styregruppen, Lone Lønbro er meget tilfreds med opbakningen. Foto: Allan Mortensen Allan Mortensen

Deltagerne var inddelt i hold, baseret på alt fra virksomheder og organisationer til vennegrupper, naborelationer og familieteams. Team Houge var blandt sidstnævnte med holdkaptajn Lone Hougesen i spidsen. Udover hende selv og manden, Allan Hougesen bestod teamet af to af parrets børn samt familier og venner i alle aldre.

- Vi har deltaget i stafetten i flere år, fortæller Lone Hougesen.

- Som de fleste andre har vi haft kræft inde på livet som pårørende. Via stafetten er vi med til at gøre en forskel og det vil vi selvfølgelig gerne. Og så er det bare sjovt at samles med gode venner og familien om en begivenhed som denne. Det skaber noget sammenhold, konstaterer Lone Hougesen.

Team Houge var et af mange i Stafet For Livet i Brønderslev. Foto: Allan Mortensen Allan Mortensen

Hun tilføjer, at teamet tilsammen nåede 1.031 runder og at der stadig triller sponsorater ind. Ved redaktionens slutning havde Team Hougesen nået et foreløbigt resultat på flotte 32.731 kr.

Udover selve stafetten omfattede arrangementet diverse koncerter og taler samt en højtidelig mindeceremoni, hvor parken blev oplyst af flere hundrede lysposer. Desuden var der kanosejlads, ansigtsmaling og underholdning for både børn og voksne.