11 timers harmonikamusik

Vendelbohallen i Serritslev holder på lørdag for 19. gang harmonikatræf.

- Samme fremgangsmåde som sidste år! Glade mennesker, god musik og højt humør - Dette vil igen kendetegne årets populære harmonikatræf, idet 15 harmonikaklubber og solister på skift vil gå på scenen og spille de mest fornøjelige melodier fra deres repertoirer, fortæller Else Nørnberg fra De Glade Musikanter i Brønderslev.

Harmonikagrupperne kommer fra store dele af Jylland og Fyn og musikken leveres af: Gruppen Skidtmas fra Voerså, Ebeltoft Harmonikaklub, Harmonikaklubben Skelageren fra Aalborg, Vindstyrke 15 fra Taars, Go-Jawten fra Biersted, Gandrup Harmonikaklub, Æ Wæjstenwind fra Thisted, Kalle’s Kapel fra Sterup, Nelli og Preben fra Odense, Thorup Spillemænd, Det Grå Guld fra Sydthy, Landsby-Musikanterne fra Præstbro, Flauenskjold Harmonika Orkester, Løgstør Harmonikaklub og De Glade Musikanter fra Brønderslev.

Harmonikagruppen De Glade Musikanter fra Brønderslev og Vendelbohallen i Serritslev afholder kæmpe harmonikatræf med deltagelse af ca. 125 glade harmonikaspillere og andet godtfolk. Træffet indledes klokken 12 med åbningstale og derefter bliver 11 timers underholdning af meget høj karat med sang og dans til glade harmonikatoner. Det bliver et meget alsidigt musikprogram i år, da der medvirker fire nye grupper: Gruppen Skidtmas fra Voerså, Ebeltoft Harmonikaklub, Kalle’s Kapel fra Sterup og Løgstør Harmonikaklub.

Traditionen tro byder Vendelbohallen på gratis sildebord fra kl. 12 og en time frem, så folk opfordres til at komme i god tid, da der bliver rift om pladserne.

Harmonikatræffet er en af de største musikbegivenheder i Serritslev, og der forventes igen i år et stort fremmøde. I hallen kan der hele dagen købes mad og drikke og til aften er menuen i år. Den består af dansk bøf med tilbehør. Menuen kan bestilles på hjemmesiden www.de-glade-musikanter.dk Der er en stor udstilling af harmonikaer fra Odense Harmonika Center, hvor der vises de sidste nyheder indenfor "maveorgler". Der vil være mulighed for at købe cd’er med harmonikamusik, så man også kan nyde de dejlige toner derhjemme.

Alt er på plads til, at denne lørdag i Serritslev kan blive festlig, folkelig og fornøjelig for alle, fortælle Else Nørnberg. Alle kan være med.

Der kan læses om træffet på De Glade Musikanters hjemmeside på adresse: www.de-glade-musikanter.dk eller på facebook De Glade Musikanter fra Brønderslev.