12-årige Maya står foran en speciel oplevelse: Hun skal synge med stor stjerne

BRØNDERSLEV:22. januar bliver en speciel dag for 12-årige Maya Bella Axelsen, der er sangelev på Brønderslev Kulturskole. Her skal hun optræde foran flere hundrede tilhørere til nytårskoncert på Nordjyllands Idrætshøjskole med Prinsens Musikkorps og Martin Brygmann.

Så hun er rigtigt godt i gang med at øve på julekalender-sangen "Jesus og Josefine", som er den sang, hun skal være med på til koncerten. Her kommer hun til at synge duet med Martin Brygmann, som er årets solist på orkestrets nytårsturné.

Maya Bella Axelsens sanglærer René Krone må derfor for tiden give den som Martin Brygmann i sanglektionerne i øvelokalet, og det foregår med både smil og koncentration.

René Krone og Maya Bella Axelsen går grundigt til værks, når de mange detaljer skal øves. Foto: Martin Damgård

- Så siger vi dobbelt omkvæd, og så går vi over i C-stykket, skal vi ikke prøve det?, siger René Krone bag klaveret.

Det gør de så.

Maya Bella Axelsen synger solo i verset, omkvædet er flerstemmigt, rytmen sine steder lidt skæv, et sted skifter sangen toneart. De arbejder med at få formen rigtig og detaljerne på plads; den er lidt svær.

- Det dér "hmmmm", må du gerne være mere kraftig på, fintuner René Krone.

René Krone fortæller og demonstrerer. Foto: Martin Damgård

I tredje gennemøvning flyder det godt, og alle dele lykkes.

Også C-stykket er på plads.

Første store koncert

Det kræver en del arbejde, inden den 12-årige sanger er klar til at stå på den store scene. Men Maya Bella Axelsen har også øvet sig godt på forhånd, hvor hun har haft til opgave at lytte sangen grundigt hjemmefra over juleferien.

Maya Bella Axelsen har øvet en hel del hjemmefra inden sin sanglektion. Foto: Martin Damgård

Hun har før optrådt til mindre koncerter, men det er første gang, hun har fået mulighed for at synge for et større publikum.

- Jeg skulle lige tænke over det, og så sagde jeg ja, da jeg hørte, hvilken sang, det var. Den kendte jeg, fortæller Maya Bella Axelsen, der sagde ja af flere grunde:

- Jeg kan godt lide at synge for folk på scenen, og jeg tænkte, at det kunne være en fed oplevelse.

Maya Bella Axelsen bag nodestativet - til koncerten får hun lov at have teksten med, så hun har den at støtte sig til, hvis der skulle blive brug for det. Foto: Martin Damgård

Hun ser frem til koncerten:

- Det er lidt nervepirrende, nok.

Maya Bella Axelsen har altid kunnet lide at synge og har sunget hele sit liv, og hun blev tidligt inspireret af sin mor og søster, som også synger.

Foto: Martin Damgård

Gennem tre-fire år har hun fået sangundervisning af René Krone.

En god oplevelse

For René Krone og musikskolen drejer det sig om at give de unge musikelever en god oplevelse, når de ind i mellem bliver spurgt, om de har elever, der vil medvirke til forskellige koncerter. Sådan var det også, da de kort før jul fik en henvendelse fra Prinsens Musikkorps.

- Det er vigtigt for os, når vi sender en i marken, at det bliver en god oplevelse for barnet, siger René Krone.

Han hjælper Maya Bella Axelsen med at øve sig, men hun gør også meget forarbejde hjemmefra med hjælp fra sin familie. Orkestret har også sendt tekst, noder og form, så detaljerne kan øves præcist.

- Vi skal også øve os på, hvordan det er at stå på en scene og synge duet, fortæller René Krone.

René Krone og Brønderslev Kulturskole vil gerne give de unge mennesker nogle gode oplevelser, hvor de får prøvet sig selv af. Foto: Martin Damgård

Brønderslev Kulturskole giver året igennem eleverne forskellige muligheder for at få store oplevelser med musik til koncerter og musikfestivaller. Og det betyder noget at komme ud af øvelokalet en gang i mellem og stå foran et publikum.

- Det er ligesom at gå til fodbold, hvor man træner og så spiller kamp i weekenden. Vi vil også gerne ud at prøve os selv af, forklarer René Krone.

Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole står bag koncerten i Brønderslev, som er en del af Prinsens Musikkorps' nytårsturné. Tidligere år har der været omkring 500 koncertgæster i Brønderslev.