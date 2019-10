14-årig lå foran bil og blev kørt over

BRØNDERSLEV:Mandag eftermiddag fandt en usædvanlig trafikulykke sted i Brønderslev. Her kom en 14-årig dreng slemt til skade.

Vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at en 82-årig bilist kort før klokken 14 ville køre ind til baggården ved et lejlighedskompleks i Grønnegade.

Her stod nogle unge med knallerter, som han bad flytte sig, så han kunne komme forbi.

Det gjorde de. Men da bilisten så langsomt kørte frem, ramte han den 14-årige dreng, som angiveligt havde lagt sig på vejen foran bilen.

- Her kom bilisten til at køre over drengen, så han fik et lårbensbrud. Han blev kørt til behandling på sygehuset, hvor han fortsat er indlagt, lød det mandag aften fra vagtchefen.

Han kan ikke forklare, hvorfor drengen lå på vejen.

- Det er uvist, men han var noget beruset, fortæller Karsten Højrup.

Politiet arbejder på at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring ulykken og herunder, om bilisten kan drages til ansvar.